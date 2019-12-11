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      НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019 ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ

      Погибший на Донбассе полковник СБУ Каплунов был засекреченным свидетелем по делу экс-беркутовцев

      225 Читати новину українською
      Дмитрий Каплунов / ssu.gov.ua

      Одним из засекреченных свидетелей стороны обвинения по делу пятерых экс-беркутовцев был погибший на Донбассе сотрудник Центра специальных операций СБУ "А" полковник Дмитрий Каплунов.

      Об этом на заседании Святошинского райсуда Киева, который рассматривает дело о массовых убийствах на Майдане 20 февраля 2014 года, заявил председательствующий в деле судья Сергей Дячук, сообщает "УНИАН".

      К теме: В Киеве попрощались с погибшим на Донбассе Героем Украины Дмитрием Каплуновым: фото

      К сожалению, должны сообщить участникам процесса, что среди свидетелей обвинения был допрошен свидетель. В связи с трагическими событиями мы имеем возможность, к сожалению, раскрыть его данные – это Дмитрий Каплунов, Герой Украины. Он стал героем Украины посмертно, выполняя свои служебные обязанности,
      – сказал судья.

      Что известно о гибели на Донбассе спецназовцев СБУ

      Двое бойцов спецподразделения Центра специальных операций СБУ Дмитрий Каплунов и Денис Волочаев погибли 1 декабря. Диверсионно-разведывательная группа боевиков совершила попытку прорыва в тыл позиций ВСУ. Во время боевого столкновения в результате взрыва мины украинские бойцы получили ранения, несовместимые с жизнью, и погибли на месте.

      Тело погибшего сотрудника спецподразделения СБУ "Альфа" Дмитрия Каплунова представители так называемой "ДНР" передали Украине через неделю после его гибели.

      Важно! 3 декабря президент Владимир Зеленский подписал указ о посмертном присвоении звания Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" погибшим полковникам Денису Волочаеву и Дмитрию Каплунову.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Беркут СБУ Потери
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