"Воювали, воюємо і будем воювати": в РДК зробили заяву після загибелі командира

Після загибелі командира Російського Добровольчого Корпусу Дениса Капустіна військові заявили, що їхня боротьба проти окупантів не припиняється. Бійці дотримуються цінностей, які мали до сьогодні.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Російський Добровольчий Корпус.

Яку заяву зробили в РДК?

Російський Добровольчий Корпус воює за Україну з 2022 року. Бійці ведуть силовий опір проти своїх співгромадян, які виконують злочинні накази Кремля. Хоч РДК і втратив на війні свого командира, однак робота добровольців на цьому не зупиниться.

"Боротьба Корпусу проти путінської Росії йде з 2022 року, а багато його нинішніх бійців вступили на шлях силового Опору, на шлях війни з кремлівським злом ще раніше", – йдеться в повідомленні.

Бійці зауважують, що вони не бояться випробувань на шляху боротьби проти агресора. Російські добровольці, які воюють за Україну, пригадують слова полеглого Дениса Капустіна на псевдо "WhiteRex". Командир говорив, що "поки Росія існує в тому вигляді, в якому вона є зараз, вона завжди буде загрозою для нас". Тож воїни переконані, що потрібно стати загрозою для неї.

Що відомо про засновника РДК Дениса Капустіна?