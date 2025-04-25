У Ковелі провели в останню путь 32-річного стрільця-снайпера Максима Ткачука

У п'ятницю, 25 квітня, поблизу населеного пункту Білогорівка на Луганщині під час виконання бойового завдання загинув 32-річний стрілець-снайпер Максим Ткачук. У суботу, 3 травня, земляка провели в останню путь у рідному Ковелі.

Він служив у 1-й аеромобільній роті військової частини А4165. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на міського голову Ігоря Чайку.

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Що відомо про загиблого

Максим Ткачук народився 7 грудня 1992 року. Він навчався у Люблинецькому ліцеї та ПТУ №5, згодом працював на будівництвах в Україні та за кордоном.

Змалку хлопець залишився без материнської та батьківської опіки, його виховували бабусі. Максим захоплювався рибальством і читанням книг.

Як і його однолітки, мріяв про майбутнє, шукав своє місце у професійному та особистому житті. Та війна зруйнувала плани й сподівання,

– йдеться в повідомленні.

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Максима мобілізували в січні 2025 року, він вирушив на передову після військових навчань. Востаннє на зв’язок із рідними боєць вийшов 16 квітня перед виконанням останнього бойового завдання.

Захисника поховали на Алеї Героїв міського кладовища.

Нагадаємо, нещодавно завдяки ДНК-експертизі стало відомо про смерть військовослужбовця з Волині Романа Гуса. Чоловік загинув на Донеччині 19 жовтня 2024 року.