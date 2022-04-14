Загинув у Маріуполі: під Ростовом поховали ще одного російського воєначальника

Путінська армія продовжує зазнавати шалених втрат в Україні не лише серед рядових солдатів. Так, під Ростовом поховали чергового російського воєначальника.

За інформацією журналіста Романа Цимбалюка, 14 квітня в одному з населених пунктів Ростовській області відбувся похорон заступника командувача 8-ї загальновійської армії. Окупант загинув під час бойових дій в районі Маріуполя.

Зверніть увагу На Херсонському й Миколаївському напрямках ліквідовані понад 50 росіян і багато техніки

Збройні Сили України кожного дня завдають нищівних втрат російській армії. Станом на 14 квітня окупанти втратили вже 19 900 своїх бійців, 753 танки та 1 968 бойових броньованих машин.

Окремим потужним досягненням українських героїв є знешкодження того самого російського військового корабля, який захисники Зміїного відправили у відомому напрямку – крейсера "Москва". Внаслідок потужного полум'я на ньому здетонував боєзапас.

Зауважте – ЗСУ ліквідували крейсер "Москва": дивіться відео