Створював атмосферу щирості та гумору: на фронті загинув воїн ССО з Полтави
- На війні загинув військовослужбовець Олег Сень, уродженець Полтави, який служив у Силах спеціальних операцій ЗСУ з серпня 2024 року.
- До війни працював кухарем, а близькі згадують його як щиру, талановиту та доброзичливу людину, яка створювала атмосферу з гумором.
На війні загинув військовослужбовець Сил спеціальних операцій Збройних сил України Олег Сень, уродженець Полтави. До початку повномасштабного вторгнення Росії він працював кухарем, а після 24 лютого став до лав захисників України.
Про смерть воїна повідомило видання Зміст. Цю інформацію також підтверджує повідомлення, яке отримала дружина загиблого Поліна Бербенець, повідомляє 24 Канал.
Що відомо про Олега Сеня?
Олег Сень загинув 16 грудня 2025 року в Донецькій області під час виконання бойового завдання на Краматорському напрямку. У Силах спеціальних операцій ЗСУ він служив із серпня 2024 року. До останнього залишався відданим присязі та служінню українському народові.
У мирному житті Олег був кухарем. Близькі та знайомі згадують його як щиру, доброзичливу, талановиту й сміливу людину.
Жителька Полтави Олександра Герасименко написала у соцмережах, що Олег мав винятковий кулінарний хист, навчав стрільби, захоплювався настільними іграми та завжди створював навколо себе теплу, дружню атмосферу з гумором.
Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним Олега. Вічна пам'ять і шана захисникові України!
На фронті загинули двоє бійців з Волині
На війні віддали своє життя двоє військовослужбовців з Волині.
Життя Юрія Смикала обірвалося 16 грудня 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Куртівка Донецької області.
Михайло Трофимук загинув 1 грудня 2025 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Новоєгорівка Луганської області.