У столиці на роботі загинув працівник "Київтеплоенерго", – в КМДА розповіли про трагедію
- У Києві загинув працівник "Київтеплоенерго" під час роботи в Оболонському районі.
- Фахівці працюють у складних умовах війни та негоди.
У середу, 14 січня, в Києві загинув працівник комунального підприємства під час виконання роботи. Фахівці працюють у складних і водночас небезпечних умовах.
Про це пише 24 Канал з посиланням на Київську міську державну адміністрацію.
Що відомо про трагедію під час роботи "Київтеплоенерго"?
Увечері 14 січня в Києві загинув працівник "Київтеплоенерго". Трагедія сталася в Оболонському районі під час підготовки до забезпечення житлових будинків.
Фахівці якраз розвантажували обладнання генератора для теплозабезпечення окремих будівель. Проте, як саме загинув співробітник комунального підприємства – поки що не повідомили.
У КМДА наголосили, що комунальники працюють у важких умовах попри негоду та інші загрози. Навантаження на працівників колосальне, однак вони не шкодують себе й виконують роботу для добробуту населення. Іноді така відданість дається взнаки.
Місто висловлює щирі співчуття родині енергетика й колективу "Київтеплоенерго",
– йдеться в повідомленні.
Яка наразі ситуація в Києві?
У Києві після російських обстрілів та через наслідки негоди ситуація зі світлом та теплопостачанням залишається складною. Міський голова Віталій Кличко повідомив, що наразі місто переживає найскладніші часи від початку повномасштабного вторгнення. Наразі в близько 400 багатоповерхових будинках немає опалення.
Для людей цілодобово працюють понад 1200 пунктів обігріву, де люди можуть перебувати під час відключень світла та відсутності тепла.
Президент України оголосив про запровадження режиму надзвичайної ситуації в енергетиці. У столиці працюватиме спеціальний координаційний штаб.
Зеленський також заявив, що у Києві недостатньо підготувалися до можливого блекауту. Тому зараз ситуацію потрібно негайно виправляти.