15 січня, 00:06
У столиці на роботі загинув працівник "Київтеплоенерго", – в КМДА розповіли про трагедію

Дар'я Смородська
Основні тези
  • У Києві загинув працівник "Київтеплоенерго" під час роботи в Оболонському районі.
  • Фахівці працюють у складних умовах війни та негоди.

У середу, 14 січня, в Києві загинув працівник комунального підприємства під час виконання роботи. Фахівці працюють у складних і водночас небезпечних умовах.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Київську міську державну адміністрацію.

Що відомо про трагедію під час роботи "Київтеплоенерго"?

Увечері 14 січня в Києві загинув працівник "Київтеплоенерго". Трагедія сталася в Оболонському районі під час підготовки до забезпечення житлових будинків. 

Фахівці якраз розвантажували обладнання генератора для теплозабезпечення окремих будівель. Проте, як саме загинув співробітник комунального підприємства – поки що не повідомили. 

У КМДА наголосили, що комунальники працюють у важких умовах попри негоду та інші загрози. Навантаження на працівників колосальне, однак вони не шкодують себе й виконують роботу для добробуту населення. Іноді така відданість дається взнаки. 

Місто висловлює щирі співчуття родині енергетика й колективу "Київтеплоенерго", 
– йдеться в повідомленні.

