На Донеччині загинув захисник із Львівщини Іван Голованич

Захищаючи Україну від російських загарбників загинув житель Львівської області Іван Голованич. Воїн поліг під час виконання бойового завдання на Донеччині.

Трагічну звістку повідомляє 24 Канал з посиланням на Боринську селищну раду.

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Загинув захисник Іван Голованич

У селищній раді заявили, що кривава російська війська забрала ще одне життя. Так, 10 червня загинув житель села Нижня Яблунька, старший солдат Іван Голованич. 17 серпня Герою мало виповнитися 33 роки.

Воїн Іван загинув під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Полтавка Краматорського району Донецької області. Відданий військовій присязі на вірність Українському народу, мужньо виконував військовий обов'язок,

– наголосили у Боринській селищній раді.

Про зустріч Героя й чин похорону повідомлять додатково.

Загинув захисник Іван Голованич / Фото з фейсбуку Боринської селищної ради

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким захисника Івана Голованича. Вічна пам'ять і слава Героєві!