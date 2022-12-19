Штурм кордону з Косово влаштували сербські вагнерівці, – ЗМІ

До штурму кордону Сербії з Косово, яке відбулося 18 грудня, можуть бути причетні вагнерівці. Вони влаштували зіткнення з правоохоронцями.

До заворушень у Сербії причетні вагнерівці

За даними ЗМІ, участь в акції взяли представники праворадикальних сербських організацій. Зокрема, мовиться про сербське відділення російської ПВК "Вагнера".

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Серед організаторів протесту був серб Дам'ян Кнежевич, якого пов'язують з вагнерівцями. Демонстранти закликали сербську поліцію "увійти в Косово" і прорвали поліцейське оточення на пункті "Яринє". Вони вирушили до переходу, однак за 50 метрів від нього їх зупинили сербські правоохоронці.

Під час цього виникли сутички. Відомо, що серед мітингувальників були затримані.



До заворушень на кордоні Сербії та Косово причетні вагнерівці / Фото "Балканський оглядач"

Що відбувається на кордоні Сербії та Косово

Нова ескалація між Сербією та Косово розпочалася 10 грудня. Її причиною стало затримання ексспівробітника косовської поліції сербського походження Деяна Пантича. Такими діями косівської поліції обурилися серби.

Вони облаштували барикади на кількох шляхах, що ведуть до сербських міст. Водночас поліція Косово заблокувала пункти перетину кордону з Сербією "Яринє" та "Брняк".

Через загострення на дорогах почали патрулювати сили КФОР й міжнародна поліція.

Міністерство закордонних справ України закликало громадян нашої держави утриматися від поїздок на Західні Балкани. Все через ескалацію між Сербією та Косово.