Загроза авіаудару в Сумах, негайно тікайте в укриття

Мешканців міста Суми попередили про загроза авіаційного удару Росії. Тривожні сирени там зазвучали знову 3 березня о 16:31.

Зберігайте спокій. Потрібно взяти з собою "тривожну валізу" й, не зволікаючи, рухатися до найближчого укриття. Допоможіть рідним та сусідам.

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Не покидайте укриття, поки не почуєте відповідний сигнал про відбій тривоги. Офіційні ресурси повідомлять, коли вийти звідти буде безпечно.

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