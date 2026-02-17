Загроза балістики для всієї України: можливі пуски "Орешника"

Посеред дня 17 лютого в Україні оголосили про ймовірне застосування балістики середньої дальності.

Про загрозу поінформували у Повітряних силах. Читайте також Росіяни знову атакували Україну з допомогою Ту-95: що це за літаки та якими ракетами б'ють Де є загроза удару? Після масованого нічного обстрілу вдень 17 лютого регіонами країни знову почала ширитися повітряна тривога. Монітори пишуть про ймовірність застосування балістики середньої дальності. Йдеться про можливі пуски "Орешника". Які регіони під загрозою: дивіться інтерактивну онлайн-карту