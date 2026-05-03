"Загроза нікуди не зникає": у ДПСУ розповіли, яка повітряна ціль залетіла в Україну з Білорусі

Білорусь 2 травня запустила в бік України повітряну ціль. В ДПСУ заявили, що це була повітряна куля.

Про загрозу з Білорусі та повітряну ціль розповів Речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

Навіщо Білорусь запустила в Україну повітряну кулю?

Демченко повідомив, що ДПСУ 2 травня зафіксувала повітряну кулю, яку запустили зі сторони Білорусі. Він наголосив, що країна, ймовірно, хоче створювати провокації.

Він зазначив, що загроза зі сторони Білорусі нікуди не зникає попри те, що великої кількості російських військових на території країни немає.

Повітряна куля, яку запустила Білорусь, використовувала ретранслятор для посилення сигналу повітряних цілей Росії під час масованої атаки.

Речник ДПСУ зауважив, що задача підрозділів розвідки України й надалі стежити за ситуацією, а прикордонники повинні нарощувати оборону та бути готовими до будь-яких дій.

До уваги! Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко розповів 24 Каналу, що на кордоні з Україною в Білорусі спостерігається активність, створюється інфраструктура та артилерійські позиції. Росія зацікавлена у втягненні Білорусі у війну.

Що ще відомо про загрозу з Білорусі?

Політолог Ігор Чаленко розповів 24 Каналу, що упродовж останніх тижнів Білорусь здійснює певні провокації біля кордону з Україною. За його словами, це знову гібридні дії з боку Росії, тому що ворогу важливо, аби Україна відтягнула певні ресурси на свій північний кордон.

Володимир Зеленський повідомив, що на кордоні України з Білоруссю зафіксовано специфічну активність, але ознак підготовки до негайного наступу немає. Українська влада уважно стежить за ситуацією та готова діяти в разі загрози.

Білорусь будує дорожню інфраструктуру та облаштовує артилерійські позиції біля українського кордону. Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що масштабні дії з боку Білорусі малоймовірні, можливі лише дрібні провокації.