У ДПСУ пояснили, чи загрожує Україні новий десантний підрозділ Білорусі

Білорусь створює нову десантно-штурмову групу біля українського кордону. У ДПСУ заявили, що українська розвідка уважно стежить за ситуацією, а загроза з північного напрямку нікуди не зникла.

Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

Що відомо про штурмову групу в Білорусі?

Поблизу Гомеля, приблизно за 40 кілометрів від кордону з Україною, Білорусь формує нову десантно-штурмову групу. До кінця року її планують посилити двома батальйонами, артилерією та засобами ППО.

Демченко нагадав, що про створення подібного десантно-штурмового підрозділу в Білорусі заявляли ще торік.

За його словами, це не привід недооцінювати ситуацію, адже українська розвідка уважно відстежує розвиток подій.

Все це на руку Кремля – Білорусь продовжує перебувати під впливом країни-терористки Росії. І для нас загроза з Білорусі в цілому нікуди не зникає,

– заявив Демченко.

Речник ДПСУ наголосив, що Україна й надалі зміцнює оборону північного напрямку незалежно від дій Мінська.

Він додав, що розвідувальні підрозділи стежитимуть за темпами розгортання нового десантно-штурмового формування на Чернігівському напрямку, щоб своєчасно оцінювати можливі ризики для безпеки України.

Нагадаємо, що командувач ССО збройних сил Білорусі Олександр Ільюкевич заявив, що біля кордону вже сформовано низку військових частин і підрозділів, призначено офіцерський склад та укомплектовано особовий склад.

Офіційних заяв щодо причин створення нового військового з'єднання або його можливих завдань білоруська сторона не оприлюднила.