Достатньо 5: полковник запасу назвав найпріоритетніші цілі для ударів по Білорусі

Командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді ("Мадяр") заявив, що Україна вже визначила 500 цілей на території Білорусі, по яких буде завдано ударів дронами, якщо Олександр Лукашенко наважиться вступити у війну на боці Росії. Однак достатньо навіть 5 цілей.

Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан озвучив 24 Каналу думку, що це Мозирський НПЗ, Новопольцький НПЗ "Нафтан", "Беларуськалій", "Белнафтохім" та білоруська енергетика. Якщо атакувати їх, то це знищить білоруську економіку.

"Цих цілей буде достатньо. Якщо Лукашенко буде чітко розуміти, що ці 5 цілей підуть у небуття, то не дасть можливості російській армії використовувати ні наземні, ні повітряні простори Білорусі", – припустив він.

Як потрібно попереджати Лукашенка?

Роман Світан вважає, що зараз окупанти не будуть використовувати наземні простори на території Білорусі. У Росії не вистачає сил та засобів забезпечити потреби східного фронту. Вони кидають на поле бою менше військовослужбовців, ніж втрачають. Тому у ворога не вистачить сил ще й на Білорусь.

А з повітряною компонентою є момент. Він пов'язаний з використанням повітряного простору Білорусі, можливо, навіть без дозволу Лукашенка. Тому що інфільтрат на російські спецслужби у білоруській армії дуже високий. Лукашенко це знає та боїться цього,

– сказав військовий експерт.

За його словами, треба чітко заявити Лукашенку, що якщо хоча б один дрон зайде у білоруський простір та залетить на українську територію, то у певній послідовності буде знищено ці 5 білоруських об'єктів.

Насамперед це Мозирський нафтопереробний завод, що за 50 кілометрів від лінії кордону. Також є труба, яка з'єднує російський Сургут та білоруський Польцьк. Можна знищити ту трубу навіть на російській території.

Розуміючи можливості росіян, навіть без участі Лукашенка, потрібно його ж попереджати, але конкретно. Не якихось 500 цілей, а конкретно "крок за кроком". Перший горить Мозирський НПЗ, другий – Новополоцький НПЗ, третій – "Беларуськалій", і далі за списком,

– додав полковник запасу ЗСУ.

Загроза з боку Білорусі: останні новини

Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко заявив, що зараз не фіксують безпосереднього нарощування сил поблизу українського кордону на території Білорусі. Однак розвідка повідомляє, що Росія активніше тисне на Білорусь, щоб та більш масштабно і власними силами долучилася до війни проти України. За його словами, не можна виключати вторгнення або провокації на прикордонному напрямку.

Радник міністра оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов пояснив, які провокації можуть готувати з Білорусі. На його думку, навряд чи варто очікувати повторення ситуації 2022 року, коли колони техніки пішли з білоруської території. З появою FPV-дронів військова техніка на полі бою зазвичай живе лише кілька годин. ЗСУ готові до різних варіантів розвитку подій. Якщо білоруська армія наважиться на вторгнення або почнуть запускати звідти "Шахеди", то туди одразу полетить багато дронів у відповідь.