білорусь планує закупити першу тисячу мішків для транспортування трупів, – ЗМІ

міністерство оборони білорусі вирішило зайнятися закупівлею тисячі мішків для транспортування трупів. Зараз там вивчають "цінові пропозиції".

Відповідні запити білоруського міноборони опинилися у журналістів. Ці запити адресовані двом компаніям – РУП "БелСудЕкспертЗабезпечення" приватній компанії, яка надає ритуальні послуги ТОВ "Фістер".

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Навіщо білорусі знадобилися мішки для трупів

Причини таких дій білоруського міноборони поки що залишаються невідомими. Журналісти з'ясували, що компанія "Фістер" надала відповідь і зазначила, що виготовленням мішків для трупів не займається.

Водночас у "БелСудЕкспертЗабезпечення" у відповідь на запит повідомили, що можуть виготовити 1 000 мішків для трупів протягом 10 робочих днів. Ціна різниться в залежності від того, які мішки хоче закупити білоруське міноборони – з ручками, чи без. Ціна коливається у межах 9 900 до 13 900 білоруських рублів, тобто 6 250 – 8 776 гривень.

Інформатор журналістів не повідомив звідки у нього ці документи, тому ЗМІ звернулося за коментарем до "БелСудЕкспертЗабезпечення", де підтвердили, що дали відповідь міністерству оборони на запит щодо виготовлення 1 000 мішків для трупів.



Відповіді компаній на запит міноборони білорусі

білорусь проводила повітряну розвідку

25 липня з території білорусі на Волинь прилетіли 2 безпілотники, які проводили повітряну розвідку. На перехоплення ворожих безпілотників підняли винищувач. Також працювала система ППО.

Уламки однієї з зенітних ракет упали на житловий будинок. На жаль, 1 людина загинула, 5 постраждали, з них 3 дітей.

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