Активність на кордоні з Білоруссю зростає: у ДПСУ пояснили, чи є загроза наступу

Держприкордонслужба наразі моніторить ситуацію на кордоні з Білоруссю. На території країни нарощують інфраструктуру та логістику – не виключено, що це будуть використовувати в координації з Росією.

Більше про ситуацію на українсько-білоруському кордоні розповів речник ДПСУ Андрій Демченко в етері День.Live.

Що роблять білоруси на кордоні з Україною?

За словами Демченка, йдеться про розбудову логістичних шляхів, полігонів і потенційної інфраструктури, яка в майбутньому може бути використана для взаємодії з країною-агресоркою.

Водночас речник зазначає, що наразі на території Білорусі немає російських угруповань, які становили б пряму загрозу Україні. Проте інфраструктурні можливості там залишаються.

Ми маємо бути готовими до будь-якого розвитку подій… Наше завдання – відбити будь-які спроби вторгнення й протидіяти будь-якими спробам нагнітання ситуації біля нашого кордону,

– підкреслив Демченко.

Він також додав, що сама Білорусь, зокрема в інформаційному просторі, намагається маніпулювати заявами про нібито загрози для своєї ж країни з боку України чи Європи, чим вона може виправдати власні провокації. У ДПСУ наголошують, що такі заяви – це виключно спроби інформаційного впливу.

До речі, протяжність українсько-білоруського кордону становить 1084 кілометрів.

Які заяви звучать із Мінська?

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко нещодавно заявив, що країна готова захищатися всіма наявними засобами у разі агресії. Він також почав погрожувати сусіднім країнам – звернувся, зокрема, до Литви, Латвії, Естонії, Польщі та України із застереженням утримуватися від будь-яких дій проти Білорусі, додавши, що у разі загрози до захисту може долучитися й Росія.

Заступник керівника перехідного кабінету Білорусі, опозиціонер Павло Латушко, в етері 24 Каналу зазначив, що за останні роки країна суттєво збільшила витрати на оборону та посилила армію. За його словами, це не означає готовності до негайної війни з Україною чи НАТО, але рівень військової підготовки став значно вищим.

Також він звернув увагу на те, що білоруська військова доктрина тепер передбачає можливість превентивних ударів по сусідніх країнах у разі, якщо керівництво вбачатиме загрозу.

Білорусь вдається до провокацій: що за повітряні об'єкти білоруси спрямували на Україну?

Увечері 2 травня моніторингові канали повідомили про невідомі об'єкти, які перетнули український кордон із боку Білорусі. За попередніми припущеннями, це могли бути повітряні кулі або гелікоптери. У Силах оборони при цьому не підтвердили застосування ударних засобів і припустили, що йдеться саме про повітряні об'єкти некритичного типу.

Політолог Ігор Чаленко в коментарі 24 Каналу висловив думку, що такі інциденти можуть бути елементом гібридного тиску з боку Росії. На його переконання, мета подібних дій полягає в тому, аби змусити Україну перекинути додаткові ресурси на північний напрямок.

Чаленко також припустив, що Росія може використовувати білоруський напрям як майданчик для провокацій, посилюючи напруження на тлі складної ситуації на фронті.