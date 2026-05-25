Загроза не зникла, – генерал Раян оцінив ризик повторного наступу з Білорусі

Останнім часом знову активізувалися повідомлення про потенційне посилення загрози з боку Білорусі. Приводом насторожень є спільні російсько-білоруські навчання, публічні заяви Олександра Лукашенка щодо безпекової ситуації, а також переміщення російських підрозділів і розгортання інфраструктури, яку пов'язують із розвідкою та ретрансляцією сигналів для дронів.

Військовий аналітик, австралійський генерал-майор у відставці Мік Раян в інтерв'ю для 24 Каналу розповів, як оцінює загрозу з Білоруського кордону для України.

Президент Володимир Зеленський та головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський наголошували на необхідності враховувати Білоруський напрямок як потенційно небезпечний.

Водночас самопроголошений лідер Білорусі Олександр Лукашенко останнім часом активізував дипломатичні контакти зі США та заговорив про можливість діалогу з Україною. Це викликає питання, чи змінюється роль Білорусі у війні і на чиєму боці може бути Лукашенко.

Оцінка генерала з Австралії

Мік Раян наголосив, що загроза з білоруського напрямку залишається постійною ще з початку повномасштабного вторгнення.

Ризик з боку Білорусі завжди існував. У 2022 році російські війська починали повномасштабне вторгнення, зокрема з території Білорусі. І хоча битва за Київ завершилася відступом росіян із півночі, саме обмеження з боку Білорусі нікуди не зникли,

– зазначив він.

За його словами, Білорусь і надалі надає Росії свою інфраструктуру для військових потреб – зокрема аеродроми, логістику та можливості для військових навчань.

Та Мінськ фактично прагне балансувати між підтримкою Москви та небажанням безпосередньо вступати у війну.

Зауважимо, що ветеран Микола Мельник вважає, що існує ризик залучення білоруської армії до війни, однак наразі незрозуміло, у якому саме напрямку вона може бути використана. Він також зазначив, що через мобілізаційні заходи, навчання стратегічного рівня та розбудову логістичної інфраструктури в Білорусі зберігається загроза її можливого втягнення у бойові дії.

Яка ситуація на кордоні з Білоруссю: останнє

Українські прикордонники заявляють, що наразі не фіксують накопичення російських військ, техніки чи створення ударних угруповань поблизу кордону з Білоруссю, а ситуація на напрямку залишається контрольованою.

Глава Вишгородської РВА Олексій Данчин заявив, що в межах рішень військового командування громади Київської області отримали завдання підготувати населені пункти до кругової оборони, зокрема йдеться про 32 населені пункти разом із Києвом. За його словами, регіон уже виділяє кошти на посилення обороноздатності, зокрема на будівництво антидронового захисту та інженерних загороджень.

Президент Володимир Зеленський заявив, що з боку Білорусь існує потенційна загроза наступу на Волинську, Рівненську та Житомирську області, тому українська влада приділяє особливу увагу посиленню оборони північного напрямку. Разом із місцевою владою та військовим керівництвом розглядаються заходи зі зміцнення захисту прикордонних регіонів, і жоден напрямок не залишається поза увагою.