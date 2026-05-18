У Зеленського відповіли, чи загрожує Україні Білорусь

Володимир Путін намагається активніше втягнути Білорусь у війну проти України. Попри все небезпеку від режиму Лукашенка не можна недооцінювати.

Таку думку в ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу висловив заступник керівника Офісу Президента, бригадний генерал Павло Паліса. За його словами, Білорусь вже допомогла Росії на початку вторгнення і не можна виключати, що це не відбудеться знову.

Чи зможе Росія втягнути Білорусь у війну?

Президент України Володимир Зеленський заявив, що для Чернігівщини та Київщини може бути загроза з боку Білорусі, тому що Володимир Путін розглядає варіант затягнути Олександра Лукашенка у війну.

Насамперед хотів би зазначити, що до того моменту, поки у Білорусі буде зберігатись лояльний режим Путіна, ми завжди будемо потенційно розглядати Білорусь як загрозу,

– зауважив Павло Паліса.

Напередодні повномасштабного вторгнення самопроголошений президент Білорусі заявив про те, що його країна ніколи не нападе на Україну. Однак 24 лютого 2022 року українці переконалися у тому, що ці слова були брехнею.

Тож зараз також не можна відкидати потенційної небезпеки з боку Білорусі. Тим паче, що Росія може не відкидати варіанту здійснити провокацію на півночі України, аби відтягнути туди наші війська. Хоч варто зазначити й те, що Олександр Лукашенко неохоче реагує на прохання Путіна допомогти.

"Здійснити більш-менш правдоподібну провокацію з боку Білорусі росіянам вдасться тільки тоді, якщо вони зберуть якесь притомне угруповання. Але з огляду на їхні втрати і стан справ загалом на лінії фронту, такої можливості зараз я не бачу. Лукашенко опирається цьому вже п'ятий рік. І з огляду на "потепління" чи намагання розтопити відносини між Білоруссю та США, навряд чи подібна авантюра буде вигідна білорусам", – додав Паліса.

Як Білорусь сприяє ударам по Україні?

Вже не вперше під час масованих атак по території України російські дрони летіли вздовж білоруського кордону, не перетинаючи його. Опосередковано це свідчить про те, що Росія прямо не використовує Білорусь для ударів по українських містах. Але Лукашенко в дечому таки може допомагати Путіну.

"Якщо Росія не здійснює запуск з території Білорусі, то, можливо, вона використовує якесь обладнання, яке допомагає керувати тими безпілотниками з території Білорусі", – зауважив Паліса.

Зверніть увагу! Радник міністра оборони України Сергій "Флеш" Бескрестнов повідомив, що під час масованого удару 13 травня Росія могла використовувати пункт радіоуправління на території Білорусі для коригування польоту свого дрона. Такі випадки бували й раніше, однак наприкінці зими ці спроби припинились. Зараз, за словами "Флеша", росіяни знову могли відновити спроби керування безпілотниками з Білорусі.

Що відомо про наміри Білорусі щодо України?

Олександр Лукашенко у п'ять разів збільшив військовий бюджет. Крім того, у Білорусі активізувалося будівництво доріг в бік кордону з Україною. Заступник керівника Перехідного Кабінету Білорусі та опозиціонер Павло Латушко наголосив, що вздовж кордону зводять так звану "лінію Хреніна" – оборонну смугу, що назвали на честь міністра оборони Білорусі Віктора Хреніна. У планах білорусів – охопити всю ділянку кордону з Українами, а також країн ЄС.

Українські ж військові наголошують, що до будь-яких дій з боку Білорусі готові. Так, в Оперативному командуванні "Захід" наголосили, що зараз кордон з Білоруссю є справжньою лінією оборони. Там побудовані потужні фортифікації, заміновані поля, вириті рови.