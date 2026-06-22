Білоруська опозиція передала Україні звіт про підготовку Лукашенка до війни: що на це вказує

Заступник голови Об'єднаного перехідного кабінету Білорусі Павло Латушка надіслав офіційного листа міністру закордонних справ України Андрію Сибізі. У документі йдеться про те, як Лукашенко систематично готує Білорусь до війни.

Про це пише Об'єднаний перехідний кабінет Білорусі.

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У білоруській опозиції зазначили, що документ є продовженням домовленостей, які були досягнуті з українською стороною під час робочого візиту до Києва у травні 2026 року.

"До листа додано вичерпний 30-сторінковий звіт Народного штабу з управління кризовими ситуаціями, який засвідчує повне перетворення Білорусі на військову платформу для Росії", – зазначили у перехідному кабінеті.

На основі зібраних даних Народний штаб визначив низку ключових показників того, що режим Лукашенка активно готується до безпосереднього вступу у військовий конфлікт або до надання території для нових ударів.

Легалізація "превентивних ударів".

За даними білоруської опозиції, режим Лукашенка вніс ключові зміни до законодавства у військовій сфері. Під час так званого референдуму до Конституції були внесені поправки, внаслідок чого Білорусь перестала бути нейтральною та без'ядерною країною.

Нова військова доктрина, прийнята у 2024 році, офіційно дозволяє застосування превентивних ударів у разі "неминучої загрози" (що можна тлумачити навіть як концентрацію військ поблизу кордонів або інші загрози національній безпеці) та відправлення білоруської армії за кордон,

– йдеться у звіті.

Масштабне розгортання військ.

Як зазначили в Об'єднаному перехідному кабінеті, кількість контрактників в Білорусі з 2022 року зросла в 1,5 раза, а мобілізаційний резерв оцінюється у 289 000 осіб.

"На українському фронті створюється Південне оперативне командування (загальна чисельність військ може зрости до понад 80 000 осіб), а також формується "народна міліція". Активно наслідується російський досвід: запроваджено призов за допомогою SMS-повідомлень, а також дозволено призивати до армії ув'язнених", – зазначили представники опозиції.

Військова економіка.

У звіті наголошено, що за 4 роки видатки на оборону в бюджеті зросли вп'ятеро.

Оборонна промисловість Білорусі повністю інтегрована з російською, запроваджено режим повної секретності. Тільки у 2024 році на озброєння було прийнято понад 4 000 одиниць нової військової техніки,

– зауважено в листі.

Ядерна зброя та ПВК "Вагнера".

Білоруська опозиція пояснила, що інтеграція режиму Лукашенка з російською армією досягла свого піка: російські війська постійно дислокуються в Білорусі, розгортаються тактична ядерна зброя та ракетна система "Орешник". Білоруських військовослужбовців навчають інструктори з приватної військової компанії "Вагнера".

"Лінія Хреніна" (на честь міністра оборони Білорусі – Віктора Хреніна) та мілітаризація дітей.

Об'єднаний перехідний кабінет наголосив, що вздовж кордонів з Україною, Польщею та Литвою військові режиму Лукашенка будують оборонні лінії.

"Інфраструктуру (мости, аеродроми) модернізують для розміщення російської важкої техніки. У школах запроваджено обов'язковий військовий вишкіл, а десятки тисяч дітей зобов'язані відвідувати спеціальні військово-патріотичні табори", – йдеться у листі опозиції.

Мобілізація медичного та цивільного секторів.

Міністерство охорони здоров'я Білорусі вже затвердило інструкції щодо сортування поранених у воєнних умовах.

У Мінську перевірено 5 000 бомбосховищ, регулярно проводяться випробування систем оповіщення, а для використання міліцією на районному рівні масово закуповується бронезахисне спорядження,

– пояснила білоруська опозиція.

Накопичення стратегічних ресурсів.

Обов'язкові запаси нафтопродуктів подвоєно (до 30-денного запасу). Окрім того, Міністерство оборони Білорусі розширило переліки цивільної техніки, що підлягає мобілізації під час воєнного стану. А згідно з нещодавньою постановою білоруського кабміну, цивільний транспорт підприємств може бути примусово об'єднаний у військові конвої.

Постійні навчання.

У 2026 році режим продовжує практику безперервних масштабних військових маневрів. Це використовується для прихованої перевірки мобілізаційних списків та підтримання високого рівня психологічної напруги в суспільстві.

Водночас в Об'єднаному перехідному кабінеті Білорусі зауважили, що у листі, окрім опису загроз, запропонували конкретні рекомендації щодо запобігання найгіршому сценарію та стримування агресивних амбіцій режиму Лукашенка.