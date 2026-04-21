"Буде гарячий прийом": боєць ЗСУ розповів, що відбувається на кордоні з Білоруссю

Погрози Лукашенка, як і риторика союзників про "червоні лінії" є порожньою риторикою. Білоруська армія не має бойового досвіду, тому не становить реальної загрози для України, а артилерійські позиції на кордоні швидко знищать дрони.

Військовослужбовець ЗСУ, політолог Кирило Сазанов пояснив 24 Каналу, що Лукашенка стримує не Путін, а особисті домовленості з Трампом.

Чи справді Білорусь готова до війни з Україною?

Європейські партнери тривалий час стримували українські сили, апелюючи до того, що якщо міна чи дрон залетять на територію Росії, то почнеться щось "страшне". За словами політолога, така ж ситуація і з погрозами Лукашенка.

Путін вже використовує весь доступний арсенал проти України – ракети, бомби, хімічну та фосфорну зброю, порушуючи всі міжнародні норми. Єдиним винятком є ядерна зброя, але не через етичні обмеження, а тому, що він не впевнений у її надійності та боїться колективної відповіді від США, Європи та Китаю звичайними ракетами одночасно.

Лукашенко лякає себе більше, ніж нас. Якщо він справді боїться, сценарій буде іншим – поки на фронті спокійніше, ми кидаємо резерви в окопи, а на кордон з Білоруссю відправляємо елітні частини, і посилаємо на Мінськ. Хто їх зупинить? Ніхто. Білоруська армія не зможе: одне бойове зіткнення – і ми їх більше не побачимо,

– наголосив Сазанов.

Лукашенко утримується від провокацій через проєкти співробітництва з США, взаємна торгівля та зняття санкцій.

За словами військового, будівництво доріг до українського кордону та артилерійські позиції для підготовки нападу мають сенс. Проте вишкіл білоруського війська досить хаотичний. Самопроголошений президент мобілізує офіцерів запасу, які закінчили військові кафедри, і оголошує війну країні в стані війни.

"Армія Білорусі офіційно налічує 64 900 військовослужбовців, а реально 50 тисяч. Спецназ – 3,5 тисячі, плюс тренована та екіпірована молодь "Спецназ Мар’їна Горка" до 5 тисяч, але вони всі без бойового досвіду. Тоді як у нас мінімум 400 тисяч ветеранів з бойовим досвідом. Тому різниця колосальна, і я в білоруську армію не вірю. Хоча загроза є, наші хлопці готові гаряче їх зустріти", – сказав Сазанов.

Зверніть увагу! За словами засновника спільноти Resurgam Дмитра Корнієнка, погрози Олександра Лукашенка в бік Польщі України та країн Балтії – це системне сезонне загострення, головна мета якого вплинути на перерозподіл сил на Українському фронті.

