Ядерні "Іскандери" в Білорусі: що задумали Путін із Лукашенком і яка небезпека від цих ракет

З 18 по 21 травня Білорусь стала плацдармом для ядерних навчань Росії. У ході цих подій Мінськ міг отримати ядерні боєголовки для комплексів "Іскандер", через що Білорусь стає ще більше потенційно небезпечною для сусідніх країн.

Крім того, після цих навчань Лукашенко заявив, що Білорусь може бути втягнута у війну тільки у випадку прямої агресії проти його країни, а ще сказав про готовність зустрітись із Зеленським. Військові та політичні експерти спеціально для 24 Каналу описали всі ризики з території Білорусі та припустили, в чому полягає план Лукашенка.

Що показали ядерні навчання в Білорусі?

Військовий оглядач Василь Пехньо розповів, що Україна має гіркий досвід із військовими навчаннями на території Білорусі, після яких росіяни "звернули не туди" 24 лютого 2022 року. Нинішні ядерні навчання на території Білорусі виглядали не те, що як бутафорія, але були більше показовими, ніж реальними. Зокрема, після заяви про те, що Росія відправила в Білорусь ядерні боєголовки.

Раніше вже були заявки про передислокацію "Орешника" з ядерними боєголовками, ядерних "Іскандерів". Тобто, це вже було, а зараз виходить, що Росія повторно щось привезла. Чи тоді не було, а зараз везете? Чи не було тоді, й немає зараз? Росія існує в атмосфері тотальної брехні, коли вони вже кілька разів захопили Куп'янськ, Лиман тощо,

– зазначив військовий оглядач.

Він продовжив, що Україні потрібно політично підсвітити загрози з території Білорусі, бо це офіційна заява Росії про передислокацію ядерних боєголовок у неядерну країну Білорусь. Утім жодного засудження від світу не видно. Усі вже звикли до терактів на території України. Раніше після масованих атак із жертвами світ бодай зброю Україні передав, а тепер усі звикли, й українська дипломатія намагається розбурхати їх.

У чому головна небезпека від ядерних "Іскандерів" на території Білорусі для України та НАТО?

Військовий експерт Павло Нарожний зауважив, що Білорусь отримала балістичні ракети "Іскандер-М". Вона може нести боєголовку з вагою 450 кілограмів. І це можна називати стратегічним ядерним озброєнням. Її головна проблема – це швидкість польоту. Наприклад, із Білорусі до Києва, Польщі чи Литви вона летітиме всього 2 – 3 хвилини, залежно від цілі по якій вона запущена.

"Це наступний рівень ескалації. Температура міжнародних відносин після цих дій неймовірно зросла. Росія вимагає від Лукашенка участі у війні. Він намагається не допустити цього, бо розуміє, що у випадку агресії з боку білоруських військових, економіка його країни буде знищена. Найголовніші об'єкти білоруської економіки дуже близько до кордону з Україною, й немає проблем знищити їх у разі удару", – наголосив військовий експерт.

За його словами, якщо Росія використає ядерну зброю в будь-якому вигляді проти будь-якої країни відповідь на це може бути тільки ядерною. Якщо прилетить ядерна боєголовка вагою 450 кілограмів, наприклад, по Варшаві, то все місто буде знищене та забруднене. У такому випадку НАТО вже не зможе просто написати пресреліз і висловити стурбованість, а саме також завдасть ядерного удару по Росії.

Який план може розробляти Лукашенко?

Заступник керівника Об'єднаного перехідного кабінету Білорусі Павло Латушко висловив думку, що Лукашенко, звісно, може приїхати в Україну, де має бути миттєво заарештований за викрадення українських дітей і надання своєї території для агресії проти України, в чому є безсумнівні докази. Звісно, Лукашенко може говорити, що в нього є політичний імунітет, але він не президент, а узурпатор.

Щодо нападу чи не нападу, то риториці Лукашенка не можна вірити. Білорусь сама ж може будь-яким способом показати, що Україна буцімто завдала удар по країні чи українська ДРГ зайшла на території Білорусі та щось підірвала. Тоді це буде подано, як напад України на Білорусь, тому Лукашенко буде на це відповідати, але все одно вирішувати це все будуть російські спецслужби,

– підкреслив заступник керівника Об'єднаного перехідного кабінету Білорусі.

Він додав, що Лукашенко – брехун і цинічна людина. Цікаво, про що він узагалі збирається говорити з Зеленським, коли через нього, зокрема, в Україні були вбиті тисячі дітей і мирних жителів. Загалом уся ситуація, що нині відбувається, це створення максимального рівня напруги та загроз не лише щодо України, а й країн НАТО у Європі.

