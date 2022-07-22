Загроза виникнення пожеж – висока: жителів яких областей попереджають про небезпеку

У ДСНС попередили про те, що в багатьох регіонах країни вкрай висока загроза виникнення пожеж. Тому жителів частини областей просять бути вкрай обережними в погоджені з вогнем.

Адже навіть найменше порушення елементарних правил може призвести до дуже великих проблем. У дописі мовиться, що найбільша загроза винекнення займань 22 – 23 липня.

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Де саме висока загроза пожеж

Наразі найбільша небезпека одразу в кількох областях. Зокрема, у службі порятунку акцентували, що слід бути обачними жителям південної частини України, а також більшості західних регіонів. Проте також нависла загроза пожеж на Вінничині та Житомирщині.

Що заборонено робити, коли є така небезпека:

розводити багаття у лісі, будь-яких лісосмугах або схожих місцевостях;

заїжджати автомобілем у ліс;

просто підпалювати або ж взагалі кидати у лісі та лісопосадках непогашені сірники чи недопалки;

залишати просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір'я на території лісу;

полювати в лісі з використанням вогнепальної зброї;

створювати стихійні смітники, а також спалювати відходи;

палити стерню та післяжнивні залишки на сільськогосподарських полях.

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