Загроза виникнення пожеж – висока: жителів яких областей попереджають про небезпеку
22 липня 2022 , 06:12Читать новость на русском
Джерело:ДСНС
У ДСНС попередили про те, що в багатьох регіонах країни вкрай висока загроза виникнення пожеж. Тому жителів частини областей просять бути вкрай обережними в погоджені з вогнем.
Адже навіть найменше порушення елементарних правил може призвести до дуже великих проблем. У дописі мовиться, що найбільша загроза винекнення займань 22 – 23 липня.
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Де саме висока загроза пожеж
Наразі найбільша небезпека одразу в кількох областях. Зокрема, у службі порятунку акцентували, що слід бути обачними жителям південної частини України, а також більшості західних регіонів. Проте також нависла загроза пожеж на Вінничині та Житомирщині.
Що заборонено робити, коли є така небезпека:
- розводити багаття у лісі, будь-яких лісосмугах або схожих місцевостях;
- заїжджати автомобілем у ліс;
- просто підпалювати або ж взагалі кидати у лісі та лісопосадках непогашені сірники чи недопалки;
- залишати просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір'я на території лісу;
- полювати в лісі з використанням вогнепальної зброї;
- створювати стихійні смітники, а також спалювати відходи;
- палити стерню та післяжнивні залишки на сільськогосподарських полях.
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