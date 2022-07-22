Загроза виникнення пожеж – висока: жителів яких областей попереджають про небезпеку

22 липня 2022 , 06:12
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Джерело:

ДСНС

У ДСНС попередили про те, що в багатьох регіонах країни вкрай висока загроза виникнення пожеж. Тому жителів частини областей просять бути вкрай обережними в погоджені з вогнем.

Адже навіть найменше порушення елементарних правил може призвести до дуже великих проблем. У дописі мовиться, що найбільша загроза винекнення займань 22 – 23 липня. 

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Де саме висока загроза пожеж 

Наразі найбільша небезпека одразу в кількох областях. Зокрема, у службі порятунку акцентували, що слід бути обачними жителям південної частини України, а також більшості західних регіонів. Проте також нависла загроза пожеж на Вінничині та Житомирщині.

Що заборонено робити, коли є така небезпека: 

  • розводити багаття у лісі, будь-яких лісосмугах або схожих місцевостях;
  • заїжджати автомобілем у ліс;
  • просто підпалювати або ж взагалі кидати у лісі та лісопосадках непогашені сірники чи недопалки;
  • залишати просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір'я на території лісу;
  • полювати в лісі з використанням вогнепальної зброї;
  • створювати стихійні смітники, а також спалювати відходи;
  • палити стерню та післяжнивні залишки на сільськогосподарських полях. 

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Автор: Олександр Марчак