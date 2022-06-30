У Придністров'ї чоловіків масово агітують підписувати контракт із ЗС Росії

Триває 127 доба героїчного протистояння України російським окупантам. Росія зазнає нищівних втрат особового складу й намагається залучити на війну проти нашої держави всі можливі ресурси.

Так, на території невизнаного Придністров'я чоловіків масово агітують вступати до лав ЗС Росії на військову службу за контрактом. Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України 30 червня.

Читайте також Сучасні системи ППО та додаткові HIMARS: Байден анонсував новий пакет допомоги Україні

Мешканців Придністров'я агітують підписувати контракт з російською армією

В українській розвідці розповіли, що на території так званої "ПМР" здійснюється широка агітація, що спонукає чоловіків вступати на військову службу за контрактом до лав збройних сил Росії.

Оголошення про набір публікують у всіх місцевих засобах масової інформації, розповсюджують через поштові скриньки та розміщують у громадських місцях. Центри зайнятості пропонують чоловікам, які туди звертаються, передусім військову службу за контрактом у російській армії.

При цьому на виробничих та сільськогосподарських підприємствах невизнаного Придністров'я проводять збори, на яких представники пунктів відбору працівників до проходження військової служби відкрито спонукають чоловіків вступати до лав ЗС Росії. Зазначається, що з цією ж метою чиниться неприхований тиск на тих військовослужбовців, які проходять строкову службу на території так званої "ПМР".

До слова, у районному військкоматі Тирасполя розпочався призов на військову службу громадян, які закінчили військову кафедру місцевого вишу та були зараховані у запас із присвоєнням офіцерського звання.

Вас може зацікавити – НАТО визнало Росію головною загрозою: дивіться відео