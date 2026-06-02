Загроза з Придністров'я: прикордонники пояснили, що задумала російська агентура

Майже 360 кілометрів державного кордону з Республікою Молдова – це зона відповідальності Білгород-Дністровського прикордонного загону. Тут кожна ділянка має свої ризики.

На сухопутному напрямку щодня фіксують спроби порушень, тестують кордон на міцність і перевіряють тих, хто його охороняє. Служба прикордонників на півдні Одещини – це постійна робота на випередження, розповідає 24 Канал в межах програми "Кордон.UA".

Читайте також Прикордонники розповіли, що зараз відбувається на межі з невизнаним Придністров'ям

Як прикордонники працюють в умовах загроз?

Інструктор-кінолог Олександр Олар зазначив, що кількість спроб незаконно перетнути кордон хоч і зменшується, однак порушники і далі вигадують різні хитрощі, щоб намагатися втекти. Прикордонники намагаються думати як порушники та діяти відповідно до цього.

Поруч з Олександром Оларом завжди його чотирилапий напарник. Саме пес найчастіше реагує на зміну обстановки. За його словами, навіть найсучасніша техніка не завжди може замінити природні відчуття.

Він десь щось почув, понюхав, насторожив вуха, і я просто дивлюся на його реакцію. Зараз місячні ночі, я тепловізором продивляюся і спостерігаю за його реакцію. Тобто ми йдемо собі спокійно по кордону. Якщо він десь насторожився, то я тепловізор взяв і подивився,

– сказав він.

Ситуацію на кордоні відстежують у режимі реального часу. Тобто безпілотники контролюють територію з повітря, а інформація оперативно передається між усіма службами.

Прикордонник Віктор Гордєєв пояснив, що інспектори-кінологи застосовуються у складі прикордонних нарядів на найбільш загрозливих напрямках. Оператори БпЛА здійснюють повітряний моніторинг, коригують виявлене порушення і так далі. Загалом взаємодія усіх дуже злагоджена. Зокрема, коли передають інформацію з Молдови, на неї теж реагують.

Прикордонники розповіли про свою роботу: дивіться відео

Однак спроби незаконно перетнути українсько-молдовський кордон є далеко не єдиною проблемою. Зокрема, російська агентура намагається дестабілізувати ситуацію у прикордонні.

Це спроби завезення на територію України якогось агітаційного матеріалу. Напередодні була винесена командиром 25-го прикордонного загону заборона в’їзду 3-м громадянам Молдови,

– повідомив Гордєєв.

Ті, хто не наважуються долати прикордонний паркан, все ж вдаються до традиційних хитрощів. Таких "спритних" туристів час від часу зустрічає і прикордонниця Ірина Кучеренко. За її словами, використовують старі добрі методи.

Це підроблені документи, посвідчення з інвалідності. Як не смішно, але є фіктивні шлюби. Це коли підроблені печатки лікарської комісії. Був випадок, коли громадянин України намагалася виїхати за паспортним документом, якщо не помиляюсь, Азербайджану, де була підроблена вклеєна візова етикетка, штампи в'їзду,

– пригадала вона.

Особливу увагу приділяють особам з Придністров'я. Невизнану республіку, де зберігається російський вплив, де ситуація лишається непрогнозованою, українські прикордонники розглядають як потенційний ризик.

Від початку особі ставлять запитання. Якщо вона народилася в Придністров’ї, мешкає там, у нас є співробітники на території пункту пропуску, і з такою особою проводяться фільтраційні заходи. Проводиться співбесіда для визначення подальшої можливості заїхати на територію України,

– зауважила прикордонниця.

Робота прикордонників – це не завжди про порушників. Також це про стійкість, витримку та живе спілкування з людьми. Щодня у пунктах пропуску прикордонники зустрічають людей, які повертаються в Україну. Тоді служба поєднується з живими людськими історіями.

Нагадаємо, у травні Оперативне командування "Захід" повідомило, що Україна посилює оборону на кордоні з Придністров'ям через нестабільну безпекову ситуацію та присутність російського контингенту в регіоні. Військові готуються до різних сценаріїв.