Кандидатка у президенти Франції та ультраправа політикиня Марін Ле Пен заявила про три можливі сценарії розвитку війни в Україні. Вона переконана, що все може навіть перерости у Третю світову.

Про це Марін Ле Пен заявила в інтерв'ю одному з єгипетських каналів, уривок з якого вона опублікувала в мережі Х.

Ле Пен назвала 3 сценарії війни в Україні

За словами Ле Пен, є лише 3 варіанти подальшого розвитку подій. Два з них є вкрай негативними.

Є лише три можливі варіанти розвитку подій. Або НАТО вступить у війну, тоді це призведе до Третьої світової війни. Або конфлікт триватиме роками. Або всі країни усвідомлять наслідки,

– вважає Ле Пен.

В разі перемоги на виборах президента Франції, які відбудуться в квітні 2027 року, вона говоритиме і з Україною, і з Росією.

Економічні наслідки та відбудова енергетичної інфраструктури

Ле Пен підкреслила, що збройне протистояння в Україні має глобальний вплив на весь світ. Зокрема, вона вказала на суттєві економічні та гуманітарні труднощі, з якими зіштовхнулися європейські країни, зокрема Франція.

Політикиня припустила, що війна може затягнутися на роки та супроводжуватися тимчасовими періодами затишшя. Водночас вона наголосила на тому, що міжнародна спільнота має надати Україні можливість для масштабного відновлення.

Окрему увагу Марін Ле Пен звернула на значні збитки, яких зазнала українська енергетична інфраструктура. Вона акцентувала на серйозності гуманітарної та економічної кризи в державі, закликавши шукати дипломатичні шляхи розв'язання ситуації.

Додамо, при цьому Ле Пен не підтримує вступ України до ЄС. Також вона відмовилася назвати Путіна воєнним злочинцем, бо такі "образи" буцімто не наближають мир.