Лукашенку це не вигідно: в РНБО припустили можливу загрозу з боку Білорусі

У Білорусі на кордонні з Україною спостерігається певна активність, зокрема створюється дорожня інфраструктура, а також артилерійські позиції. Мінськ очевидно до чогось готується.

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко пояснив у розмові з 24 Каналом, чи існує загроза для України з білоруської території. Також глава ОПУ Кирило Буданов вважає, що потенційно на кордоні з Білоруссю можливе загострення, однак ситуація перебуває під контролем України.

Які наслідки для Лукашенка, якщо він втягнеться у війну?

"Цього місяця загрози як від російських, так і від білоруських військ з території Білорусі точно немає. Росіяни не стягують туди у великій кількості свої сили. А сама білоруська армія не мобілізована та не готова до серйозних рухів", – наголосив Коваленко.

Водночас логістика, яка будується на території Білорусі, за словами керівника ЦПД, має оборонний, не наступальний характер.

Зверніть увагу! Нещодавно Олександр Лукашенко заявив, що наразі війна між Європою та Білоруссю неможлива, тому що європейці цього не хочуть, адже це "для них погано закінчиться". Також він впевнений, що війни з території Білорусі проти Польщі та Литви неможливі. Однак він попередив Естонію, Латвію, Литву, Польщу та "якоюсь мірою" Україну, що "упаси їх Господь здійснити агресію проти Білорусі". Лукашенко зазначив, що Мінськ не хоче війни і не збирається воювати, якщо Білорусь "не втягуватимуть у цю війну", тоді їй "не доведеться відповідати".

Проте Росія, на його думку, зацікавлена у тому, щоб втягнути Білорусь у повноцінну війну, і горизонт її планування може бути на роки вперед. Саме тому у Білорусі спершу будують оборонні споруди. Потім туди завозитимуть контингенти російських або спільних військ для планування подальших операцій наступального характеру.

Небезпека з боку Білорусі зберігатиметься для України. Там виготовлятимуть "Шахеди" і готують центри керування ними. Водночас, чи будуть вони летіти з Білорусі на українську територію, покаже час,

– підкреслив Андрій Коваленко.

Якщо ж з Білорусі почнуть застосовувати "Шахеди" по Україні, то це, впевнений керівник Центру протидії дезінформації, напряму втягне Олександра Лукашенка у війну з тим, що надалі він може втратити свій режим. Тоді Білорусь повністю перейде під контроль російських агентів, замаскованих під державних діячів.

Коваленко припустив, що невідомо, що буде з самим Лукашенко внаслідок цих можливих подій. Імовірно, його самого такий їхній перебіг не влаштує. Тому буде цікаво за цим спостерігати.

Яка ситуація в Білорусі?

Лукашенко 17 квітня підписав указ щодо призову офіцерів запасу на військову службу. Відповідно до документа, у 2026 році відбудеться призов до Збройних сил та органів прикордонної служби громадян Білорусі чоловічої статі віком до 27 років з офіцерів запасу. Це стосується офіцерів, які не проходили строкову службу чи службу в резерві та не мають права на відстрочку.

Як пояснив засновник білоруського "Білого легіону" Сергій Бульба, цей призов офіцерів відбувається вже близько 10 років. Йдеться про тих, які закінчили військові кафедри, але не мають військового досвіду. Їх призивають рівно на 45 днів для проходження мінімального навчання, тому це не означає "зміцнення білоруського війська".

Раніше Володимир Зеленський заявляв, що у Білорусі фіксується підготовка до перегрупування сил і зростання військової активності. Зокрема у прикордонних районах країни відбувається розбудова дорожньої інфраструктури у напрямку України та облаштування артилерійських позицій. Це може свідчити про можливість з боку Росії втягування Білорусі у війну.