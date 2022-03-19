Загроза від Росії не зникне, вони проведуть реорганізацію і переозброєння, – генерал Ходжес

Російську армію вважали однією з найсильніших у світі. Після вторгнення в Україну з'ясувалося, що це не так, що є великою поразкою для росіян.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу розповів екскомандувач армії США в Європі, генерал Бен Ходжес. Він заявив, що російська армія тепер не справляє того враження, як колись.

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"Звичайно, російський флот все ще не пошкоджений. У них все ще великі потужності, багато літаків та людей. Це не те, що вони розбиті", – сказав генерал.

У росіян досі є інтерес, – Ходжес

Екскомандувач армії США припустив, що коли війна скінчиться, світ побачить суттєву реорганізацію, росіяни свої висновки зроблять. Тому що будуть професійні офіцери, які захочуть реформувати і виправити те, що треба.

Загроза не зникне. У них ще є інтерес. Непокояться про свою безпеку. Тобто ми не говоримо про те, що їхні військові просто зникнуть, здадуться. Ні, вони проведуть реорганізацію і переозброєння,

– заявив генерал.

Саме тому розмови про будь-які домовленості, які дозволять російським збройним силам лишатись там, де вони є, чи дозволять підсилитись, викликають занепокоєння. Бен Ходжес заяви, що довірять їм не можна.

"Вони ніколи не дотримувались домовленостей. Ніколи. Тому, думаю, ми маємо бути дуже обережними з будь-якими домовленостями, які можуть з'явитися в наступні кілька тижнів", – пояснив екскомандувач армії США.

Інтерв'ю екскомандувача армії США Бена Ходжеса 24 каналу: дивіться відео