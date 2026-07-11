Росія посилює інформаційні атаки на Захід через успішні удари України по НПЗ, – розвідка Естонії

У відповідь на болючі втрати в тилу Росія розгорнула інформаційну війну на міжнародній арені. Агресор намагається залякати європейські країни та послабити їхню солідарність у протидії загрозам.

Росія суттєво активізувала інформаційну війну проти Заходу у відповідь на успішні удари України по нафтопереробних заводах та інших об'єктах інфраструктури. Про це під час брифінгу в Міністерстві оборони повідомив голова розвідувального центру Сил оборони Естонії полковник Антс Ківісельг, передає ERR.

Як Росія інформаційно атакує країни Балтії та Фінляндію?

За даними естонської розвідки, Кремль надзвичайно гостро реагує на ці атаки. Для нівелювання успіхів ЗСУ Москва використовує ворожу антизахідну риторику, прямі погрози та демагогію. Головним звинуваченням Кремля є твердження, що успіх українських операцій забезпечується виключно підтримкою та допомогою з боку західних партнерів.

У межах цієї інформаційної операції Росія також атакує країни Балтії та Фінляндію. Зокрема, мовляв, вони дозволяють українським військовим використовувати свій повітряний простір для ударів по російській території.

Крім того, росіяни кажуть й про нібито наміри країн Балтії масово депортувати російськомовне населення та про плани розміщення ядерної зброї у Фінляндії чи Литві.

До того ж Кремль іноді почав казати не про так звану "спеціальну військову операцію", а про повномасштабну війну. А змінилась російська риторика оскільки низка європейських країн та США підтримують Україну інформацією, розвідданими, спорядженням та озброєнням.

Для підкріплення цих наративів керівник відділу з прав людини та багатостороннього співробітництва МЗС Росії Григорій Лук'янцев стверджував про нібито підготовку депортацій балтійськими країнами.

Усі ці заяви, скоріше за все, слугують цілям скоординованої інформаційної операції, ймовірна мета якої – викликати на Заході відчуття загрози у зв'язку з можливою ескалацією та підірвати єдність у подальшій підтримці України,

– сказав Антс Ківісельг.

Він додав, що розмови про можливі військові приготування Росії у напрямку країн Балтії є частиною інформаційного тиску, оскільки реальних ознак підготовки військової операції в цьому регіоні наразі немає.

Що відомо про удари по російських НПЗ?

Україна завдає ударів по російській енергетичній інфраструктурі з безпрецедентною інтенсивністю. Лише з початку 2026 року по російських НПЗ було завдано щонайменше 194 удари, що призвело до серйозного дефіцит пального в деяких регіонах Росії.

У відповідь на успішні дії українських сил окупанти активізували обстріли АЗС. Ворог буквально полює на українські заправки.