Чи загрожує криза експорту української металургії: розібрались економісти

Поки проходить процес відновлення світової економіки після коронакризи, зростає й економіка України.

За словами експертів, за половину 2021 року вітчизняний експорт зріс приблизно 30%, порівнюючи з таким же періодом торік, і становить майже 30 млрд доларів. При цьому половина українського експорту – це продовольча та металургійна сировина.

Економісти у свою чергу кажуть, що ціни на ринку залізної руди та металопродукції спрогнозувати ще важче, ніж ціни на продовольство. Зараз вони – високі, але спад котирувань можливий у найближчій перспективі.

Прогнозувати динаміку на сировинних ринках, як і на інших ринках, просто фізично не можливо. Тому зараз ми не можемо сказати, як довго це тримається. Базою для цього стала боротьба з кризою, бо американці надрукували дуже багато доларів. Частково ці долари пішли в т. ч. на сировинні ринки ... Дехто каже, що починається суперцикл цін на сировину. Але це може бути просто інфляція і результат надрукованих коштів. І якщо буде якась криза, то цей суперцикл відразу закінчиться,

– розповів інвестиційний банкір Сергій Фурса.

Зокрема фахівці попереджають, що для українських виробників є додаткові ризики. Насамперед подорожчання газу, що вже зараз негативно впливає на конкурентоспроможність вітчизняної металургії. Як наслідок – українським виробникам, які зараз лідирують в експорті, вже зараз радять готуватися до можливих кризових спадів.