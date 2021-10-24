В НАТО назвали все угрозы от Кремля

Накануне в Брюсселе стартовал саммит министров обороны стран членов НАТО. На нем ключевым вопросом стало противостояние российской агрессии.

До теми Кремль йде в ізоляцію перед нападом: НАТО готується до можливих атак

Впервый день генсек НАТО озвучил главные угрозы исходящие от Кремля – это возрастающий ядерный потенциал страны, вопреки международным договорам, разработка гиперзвуковых ракет, провокации в небе над странами Балтии, провокации в Черном море.

В том числе и связанные с британским эсминцем "Дефендер" и, конечно, агрессия против Украины, в частности стягивание войск к украинским границам на востоке и со стороны Беларуси, а также милитаризация оккупированного Крыма.

Как вы понимаете, перечень угроз стал уж слишком большим, чтобы закрывать на него глаза.

Поэтому министры обороны и собрались утвердить новый генплан защиты Альянса и его партнеров от этих угроз. Конечно же сам план остается в секрете, но генсек НАТО Йенс Столтенберг всё же немного раскрыл детали.



Генсек НАТО озвучил главные угрозы исходящие от Кремля / Фото Getty images

Может показаться, что НАТО снова прибегли к полумерам, но это не так. Во-первых, Генсек не может себе позволить бросаться угрозами по типу Путина, а во-вторых, искать реальные выводы нужно между строк.

НАТО усилило свое присутствие в Черном море

Напомню, за последний год НАТО усилило свое присутствие в Черном море, в том числе на базах в Румынии, Болгарии и Турции. Кроме того, Великобритания взяла на себя обязательства усилить украинские ВМС.

Но и это еще не всё, на съезде министров обороны, было принято решение пересмотреть вопрос дислокации НАТОвских войск, чтобы при необходимости быстро перебросить их в акваторию Черного моря.

Рекомендуємо Ситуація – плачевна: Євросоюз шукає вихід із газової кризи

И здесь стоит отметить один важный момент – в НАТО стали прислушиваться к Украине как к полноправному партнеру, ведь, напомню, 23 сентября, во время встречи Владимира Зеленского и Йенса Столтенберга, украинский президент как раз и призвал страны НАТО усилить свое присутствие в Черном море.

Ведь российская агрессия создает угрозу не только для Украины, но и для судоходства в акватории в целом.

Кроме того, проснулись после речи Зеленского и в ООН. Напомню, тогда украинский президент заявил, что ООН деградирует и больше не решает глобальные вызовы.

Тогда же Зеленский призвал отобрать у России право вето, ведь это ненормально, что страна-агрессор может блокировать решения всей организации. И вот накануне генсек ООН Антониу Гутерриш признал – ООН действительно деградирует, а мир катится к войне.

Полный выпуск программы WTF: смотрите видео

Очередные заявления ООН и НАТО вряд ли что-то изменят

Конечно, вы можете сказать, что это просто очередные заявления ООН и НАТО, и вряд ли за ними последуют решительные действия. Но, скажу сразу – сегодня ситуация сильно изменилась.

Кроме того, если у вас возникают сомнения относительно мотивации НАТО и ООН, всегда смотрите на реакцию противника, то есть России. А оттуда исходит очень красноречивая реакция.

Читайте більше Гра на публіку: Кремль поспішив відхреститися від допомоги талібам

Например, можно скептически относится к заявлениям Столтенберга, и даже главы Пентагона Остина о том, что двери в НАТО для Украины открыты и они больше не будут обращать внимание на возражения России.

Мол, каждая страна может сама принимать решения о членстве в Альянсе и никакой Кремль этому не может помешать.

Но, вы послушайте как на это реагирует сам Владимир Путин, выступая в Сочи на Валдайском дискуссионном клубе. Он фактически жалуется на то, что Запад нам не отказывает в членстве, а наоборот открывает двери в НАТО.

НАТО стремится напасть на Россию

Путин продолжает убеждать россиян в том, что НАТО стремится напасть на Россию. Но правда в том, что если Кремль уйдет из Украины, никто Россию трогать не будет. Всё просто.

К слову, в этой же речи, Путин признал, что хоть Украина еще и не в НАТО, но партнерские отношения уже на высоком уровне. В частности он заявил, что планы НАТО перебросить больше войск в Черное море – это сигнал к тому, что в Украине появятся ракеты нацеленные на Москву.



Кремль использовал страшилки о ракетах и базах НАТО / Фото shutterstock

Я просто напомню, что эти же страшилки о ракетах и базах НАТО Кремль использовал для оккупации Донбасса и Крыма. В 2014 году Москва запугивала местное население тем, что если не придут они, то придёт НАТО. И вот спустя 7 лет, опять звучат те же сказки.

Прорвало Путина и по поводу речи генсека ООН Гутерриша, и хотя тот ничего не сказал по поводу права вето, Путин заговорил о нем сам, видимо понимая, что всё идет именно к этому. По мнению Путина, как только у России отберут право вето в ООН, организация развалится уже на следующий день.

Но я бы перефразировал Путина – если у России отберут право вето, то развалится сама Россия, ведь тогда в организации пройдет масса решений, которые лоббирует Украина, для наказания Кремля за агрессию.

Ну и вишенка на торте, это рассказы Путина о том, что в Украине у власти люди крайних политических взглядов, а потому наша страна, якобы в тупике, из-за того, что не хочет идти на уступки Кремлю.



Путин прекрасно понимает всю опасность / Фото Getty images

А потому, мол, мы и не можем никак помириться. Но проблема ведь не в украинской власти, а в российской агрессии, противостоять которой наконец решились и в ООН, и в НАТО. И Путин прекрасно понимает всю опасность надвигающегося противостояния, а потому и сыплет давно избитыми клише.

Читайте також Ядерна зброя і підводні човни: Китай використовує Північну Корею як Росія Білорусь

И это совсем не позиция президента победителя, это позиция президента в отчаянии. Ведь ракеты в Харькове действительно могут появится, но не НАТОвские, а наши, украинские.