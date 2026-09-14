У Кремлі істерять через заяву Сікорського про швидку перемогу над Росією

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що Росія швидко програє потенційний конфлікт з НАТО. У Кремлі слова польського міністра перекрутили.

Російські пропагандисти подали заяву Сікорського так, ніби він говорив виключно про Польщу. Мовляв, це вона блискавично здолає Росію у разі нападу.

Як у Путіна прокоментували заяву Сікорського?

Коментуючи слова польського міністра, речниця МЗС Росії Марія Захарова назвала їх "русофобією головного мозка".

Нагадаємо, Сікорський раніше заявив: "Якби Росія напала на нас і ми діяли без обмежень, думаю, ми б досить швидко перемогли Росію".

Водночас міністр говорив не про можливе протистояння між Росією та Польщею, а про сценарій конфлікту Росії з НАТО.

Оцінюючи військові можливості Альянсу, польський міністр окремо наголосив на його перевазі в повітрі: "У нас безперечна перевага над Росією в авіації. Генерал, поправте мене, якщо я помиляюся, але це щось близько 2500 літаків. Це безперечна перевага".

Тож слова Сікорського про "нас" стосувалися саме НАТО, а не лише Польщі.

При цьому польські ВПС значно менші. За відкритими даними, Польща має близько 75 – 80 бойових літаків, серед яких F-16, FA-50, літаки МіГ-29, що залишилися на озброєнні, а також перші F-35.

Для порівняння, Росія має близько 300 бойових літаків різних типів.

Отже, називаючи цифру у 2500 літаків, Сікорський мав на увазі загальний авіаційний потенціал НАТО. При цьому він зазначив, що Альянс зберігає перевагу в повітрі навіть без участі США.

Раніше глава МЗС Польщі закликав НАТО посилити навчання біля Калінінградської області. За словами політика, вони мають бути настільки "агресивними", щоб Росія не могла передбачити дії Альянсу. Це мало б змусити Москву перекинути частину своїх сил з України.