Захід має мінімізувати контакти із Росією: там не буде цивілізації, а вся їхня культура – в Бучі

Країни Заходу повинні звести до мінімуму всі контакти з Росією. Адже там ніколи не буде жодного цивілізаційного розвитку. А вся їхня культура зводиться до звірства військових у Бучі.

Про це сказав 10 квітня радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на інтерв'ю політика в ефірі одного з українських телеканалів.

Зауважте Європа має розуміти: загравати з проросійськими політиками – це кликати "русскій мір", – Подоляк

Проросійські погляди – вже минуле

Він вважає, що злочини росіян на Київщині та обстріл людей на вокзалі в Краматорську дуже вплинули на стан речей. Мовляв, трагедії вже підштовхують Європу до радикальних дій щодо агресора.

Водночас Подоляк підкреслив, що його засмучує наявність проросійських поглядів, які ще інколи зустрічаються на Заході. Адже це те, що вже має стати вчорашнім днем, але буває в деяких світових лідерів. Як приклад, він згадав прем'єра Угорщини – Віктора Орбана.

Росія не буде по морально-етичних проявах вже ніколи цивілізованою державою. Ви повинні це прийняти, мінімізувати з нею контакт. Вся російська культура в Бучі, в конкретних масових захороненнях,

– звернувся до Заходу Подоляк.

Він не розуміє і те, як 140 європейських компаній можуть продовжувати роботу в Росії. Також радник глави Офісу Президента вважає, що потрібно зменшувати постачання енергетичних ресурсів із цієї країни.

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