Бомбардировщик ВВС США B-1B Lancer 31 октября выполнил "патрульную миссию" на Ближнем востоке. Напомню, что этот самолет способен нести на своем борту самую большую нагрузку управляемого и неуправляемого оружия среди всех типов самолетов ВВС США.

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Миссия длилась 5 часов, за которые бомбардировщик пролетел над Красным морем, Суэцким каналом, Персидским и Оманским заливом. В разный период миссии его сопровождали самолеты Египта, Израиля, Иордании, Саудовской Аравии и Бахрейна. Но, что важно, бомбардировщик пролетел в плотную к морской границе Ирана.

И эта миссия стала достаточно ярким предупреждением для Ирана, что военная коалиция не будет просто наблюдать за тем, как Тегеран плюет на ядерную сделку.

Администрация Байдена решилась на активные действия

После 4 месяцев размышлений о том, как отреагировать на затягивание переговоров Ираном, администрация Байдена всё же решилась на активные действия, которых от неё ждали Израиль и другие страны Персидского залива.

США ввели новый пакет санкций против Ирана за то, что тот активно вооружал беспилотниками такие группировки как Хезболла, ХАМАС, а также передавал их для дестабилизации ситуации в Эфиопии. Кроме того санкции введены за то, что иранские беспилотники этим летом атаковали израильский танкер вблизи Омана.

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Под санкции попал генерал Корпуса стражей исламской революции Саид Агаджани. Также ряд иранских компаний, которые причастны к производству беспилотников, и испытаниям баллистических ракет.

В Израиле обрадовались таким санкциям

В Израиле, конечно же, обрадовались таким санкциям и тут же заявили, что этот пакет был готов еще несколько недель назад, но США медлили. Но последней каплей в терпении американцев стали атаки иранских дронов на базу США в Сирии. Только после таких шагов США, Иран вдруг заявил – он готов к переговорам уже 29 ноября.

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Тегеран на пороге создания ядерной бомбы

Официальный Вашингтон уже подтвердил заявление Ирана и приветствовал такое решение. Кроме того добавили – если Иран не выбросит никаких фокусов – всё может закончиться очень быстро.

Похоже, иранцы будут вынуждены пойти на уступки Вашингтону. Напомню, после того как в 2018 году США по инициативе президента Трампа вышли из ядерной сделки 2015 года, Вашингтон начал кампанию максимального санкционного давления против Ирана.

После этого Иран развернул масштабную ядерную программу, а если верить израильской разведке, то Тегеран уже стоит на пороге создания ядерной бомбы.

Администрация Байдена после прихода к власти решила вернуть Тегеран к сделке, чтобы не допустить появления еще одной ядерной державы. Тегеран вроде пошел на контакт, но после прихода к власти теократа Ибрагима Раиси, переговоры снова зашли в тупик.



Ибрагим Райси привел переговоры в тупик / Фото Getty Images

Иранцы вынуждены пойти на уступки

Многие аналитики сходились во мнении, что Иран просто тянет время, заявляя, что он вернется к сделке только после отмены всех санкций. Да и вообще иранские представители требуют начать переговоры с самого начала, а не продолжить уже 7 раунд.

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Хотя США хотят другого – сначала сокращение ядерной программы и возвращение к сделке 2015 года. Только потом снятие лишь части санкций.

Еще один удар по Тегерану

Даже заявление о возобновлении диалога в Вашингтоне воспринимают скептически и не до конца верят иранцам. Потому решили подготовить еще один удар по Тегерану.

Дело в том, что переговоры в Вене будут проходить всего за несколько дней до заседания Международного агентства по атомной энергии. Так вот США и ЕС уже предупредили Тегеран – если они выкинут на переговорах какой-то фокус, Запад может принять резолюцию против Ирана. А это значит еще больше санкций и изоляции, но уже не только от США, а и от других их союзников.

Дела у Тегерана идут очень плохо

Как вы понимаете, Иран себе такой роскоши позволить не может. Тем более, что еще месяц назад Иран просил от США проявить жест доброй воли и разморозить хотя бы 10 миллиардов долларов замороженных иранских активов. Это сигнализирует о том, что дела у Тегерана идут очень плохо.

К тому же не стоит забывать и про Израиль, который вбухал огромные деньги в будущие учения израильской армии для вероятной войны против Ирана. Премьер-министр Нафтали Беннет, во время Генассамблеи ООН не скрывал, что его страна готова развязать войну против Ирана в одиночку, если у Тегерана появится ядерное оружие.



Нафтали Беннет заявил, что Израиль может начать войну против Ирана / Фото Getty Images

Совместный пролет израильского и американского истребителей у границы Ирана – это более чем четкий сигнал о готовности.

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Эта история подталкивает только к одному выводу – подобные не демократические страны, такие как Иран, Китай, или Россия понимают только язык силы. Как только Штаты проявили силу – Иран пошел на диалог.