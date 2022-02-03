Захід та Схід накриватимуть снігопади: прогноз погоди на 4 лютого

Погода в Україні у п'ятницю, 4 лютого, буде прохолодною та похмурою. На Заході очікують мокрий сніг та "плюсову" температуру, а на Сході – велику кількість опадів та мороз.

Найтепліше буде на Півдні України. Там стовпчики термометрів піднімуться до +1...+3 градусів.

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Прогноз погоди від Наталки Діденко

Як розповіла синоптикиня Наталка Діденко, у п'ятницю Західну України накриватимуть снігопади. Тоді як на Півдні та в Криму очікують невеликий дощ. В інших регіонах буде без істотних опадів.

Найближчої ночі очікується -3...-9 градусів, на Сході та в Криму 0...-3 градуси. Вдень 4 лютого на Півночі та в Центрі буде -2...-7 градусів, у південній частині, на Сході та Заході – близько 0.

У Києві 4 лютого очікується морозна погода з нічною температурою повітря до -7 градусів, денною до -3 градусів. Без опадів.

До весни все ближче, тому використайте найближче похолодання, щоб витрусити пледи, килими, оцінити затишок свого дому, вигуляти красиві товсті шапки та пуховики "оверсайз". Колись же прийде час елегантних шовкових хусток,

– порадила синоптикиня.

Прогноз погоди від Укргідрометцентру

Всю Західну Україну протягом 4 лютого засипатиме снігом, який одразу ж буде танути. Все через "плюсову" температуру. Стовпчики термометрів покажуть 0...+2 градуси вдень і -3...-5 градусів вночі. Частина східних областей також потерпатиме від снігу. Температура повітря там складатиме 0...-2 градуси.

У північних регіонах буде дещо прохолодніше – -2...-4 градуси. Сонце час від часу з'являтиметься з-за хмар, але опадів не прогнозують. На Півдні сонце буде у полоні хмар, але опадів вони не принесуть. Стовпчики покажуть -1...+1 градус.

Погода у Києві буде похмурою, небо лише ненадовго позбавиться хмар, але ввечері вони його знову затягнуть. Без опадів. Можливе замерзання дощу та мокрого снігу на переохолодженій земній поверхні, -2...-4 градуси.

Погода у містах України 4 лютого

Ужгород – -1...+1

Львів – 0...+2

Івано-Франківськ – 0...+2

Тернопіль – -1...+1

Чернівці – 0...+2

Хмельницький – 0...-2

Рівне – -1...+1

Житомир – 0...+2

Вінниця – -1...-3

Одеса – +1...+3

Миколаїв – 0...+2

Херсон – -1...+1

Сімферополь – -1...+1

Кропивницький – 0...-2

Черкаси – 0...-2

Чернігів – -2...-4

Суми – -1...-3

Полтава – -1...-3

Дніпро – 0...-2

Запоріжжя – -1...+1

Донецьк – 0...-2

Луганськ – -1...+1

Харків – -1...-3

Київ – -2...-4



Прогноз погоди на 4 лютого / Фото Укргідрометцентру

Текст публікації Наталки Діденко:

У п'ятницю Західну України накриватимуть снігопади. Тоді як на Півдні та в Криму очікують невеликий дощ. В інших регіонах буде без істотних опадів.

Найближчої ночі очікується -3...-9 градусів, на Сході та в Криму 0...-3 градуси. Вдень 4 лютого на Півночі та в Центрі буде -2...-7 градусів, у південній частині, на Сході та Заході – близько 0.

У Києві 4 лютого очікується морозна погода з нічною температурою повітря до -7 градусів, денною до -3 градусів. Без опадів.

До весни все ближче, тому використайте найближче похолодання, щоб витрусити пледи, килими, оцінити затишок свого дому, вигуляти красиві товсті шапки та пуховики "оверсайз". Колись же прийде час елегантних шовкових хусток.