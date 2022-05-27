У західних та центральних областях України – тривога: прямуйте в укриття

Увечері 27 травня сирени сповістили про повітряну тривогу в західних областях України. Крім того, досі триває повітряна тривога в Центрі України.

Якщо ви почули сирену – негайно прямуйте в укриття. Не нехтуйте власною безпекою.

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Де оголосили повітряну тривогу

Станом на 21:30 повітряна тривога оголошена в:

Києві та Київській області;

Чернігівській області;

Житомирській області;

Черкаській області;

Кіровоградській області;

Вінницькій області;

Хмельницькій області;

Рівненській області;

Волинській області;

Львівській області;

Тернопільській області;

Чернівецькій області;

Івано-Франківській області;

Закарпатській області;

Харківському районові.

Крім того, повітряна тривога від 4 квітня триває на Луганщині. У Херсонській області наразі не можливе оповіщення про повітряну небезпеку через тимчасову окупацію.

Через кілька хвилин у центральних областях таки пролунали сирени, які сповістили про відбій.

Станом на 21:40 сирени знову пролунали у:

Києві та Київській області;

Вінницькій області;

Житомирській області;

Черкаській області;

Кіровоградській області;

Чернігівській області.

Як діяти під час тривоги

Перекрийте воду, газ й вимкніть електричні прилади, після чого перейдіть до укриття чи підвалу.

Не забудьте подбати про літніх або маломобільних сусідів – допоможіть їм дістатися до безпечного місця. Також не залишайте без нагляду своїх домашніх улюбленців.

Перебувайте в укриттях доти, поки сирена не сповістить про відбій повітряної тривоги. Слідкуйте за оновленнями місцевих адміністрацій.

Що робити, якщо ви почули звуки вибухів

Якщо раптом під час повітряної тривоги ви почули звуки вибухів, пам'ятайте – звуки можуть лунати і через роботу нашої протиповітряної оборони.

Однак нагадуємо, що заборонено поширювати фото та відео, які демонструють роботу ППО. Також важливо, якщо росіяни таки завдали удару, у жодному разі під час повітряної тривоги не поширювати ні фото, ні відео, ні навіть адреси місця прильоту. Це все може скоригувати вогонь противника. Тим самим ви наражаєте на небезпеку себе та своє місто чи село.

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