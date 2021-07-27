На Західну Україну насуваються грози та шквали: оголосили штормове попередження

У західних областях України вдень 27 липня прогнозують небезпечні погодні умови. Місцевим мешканцям радять бути обережними.

Синоптики прогнозують град та шквали швидкістю 15 – 20 метрів на секунду. Через це рятувальники оголосили I рівень небезпечності, жовтий

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Де оголосили попередження

У Львівській області,

Тернопільській,

Івано-Франківській,

Закарпатській,

Волинській,

Рівненській,

Хмельницькій,

Чернівецькій.

Крім того, 27 липня переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки:

у східних областях,

на Волині,

Житомирській області,

Львівській,

Тернопільській,

Хмельницькій,

Вінницькій,

Сумській,

Миколаївській,

в Криму.

Як убезпечити міста від затоплень

Влітку 2021 року Україну накрили сильні зливи. За словами голова Ради з урбаністики Києва Віталія Селика, тепер негода в Україні буде все частіше. Це пов'язано зі змінами клімату.

Для того, щоб українські міста після кожної зливи не перетворювалися на "Венецію", Селик радить місцевій владі вчасно прочищати каналізаційні мережі від зайвого сміття.

Ще однією проблемою є те, що при забудові нових житлових кварталів їхні дощові мережі вбудовуються у вже наявні. Вони не можуть витримати так багато води, тому й трапляються підтоплення.