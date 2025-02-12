Вважався зниклим безвісти з грудня 2023 року: Львівщина попрощалася з захисником Тарасом Жданом
- Тарас Ждан, захисник з Львівщини, загинув на Авдіївському напрямку Донецької області.
- З грудня 2023 року вважався зниклим безвісти.
Львівська область 11 лютого попрощалася з українським захисником. Тарас Ждан загинув на Авдіївському напрямку Донецької області.
Трагічну звістку повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Львівської ОВА Максима Козицького.
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Захисник з Львівщини Тарас Ждан загинув
Тарас Ждан з села Воля-Висоцька Жовківської громади Львівської області. Був учасником АТО у 2015 році.
З початком повномасштабної війни Росії знову став на захист Батьківщини. Долучився до 47 окремої механізованої бригади.
Від 3 грудня 2023 року вважався зниклим безвісти. Нещодавно підтвердилась інформація про його загибель на Авдіївському напрямку Донецької області. Вічна шана нашому Герою,
– написав Максим Козицький.
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24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким українського захисника Тараса Ждана. Вічна пам'ять і слава Героєві!