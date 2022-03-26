Захисники у Гуляйполі розбили мотострілковий полк окупантів з Інгушетії – відео трофеїв
26 березня 2022 , 08:39Читать новость на русском
Джерело:Генеральний штаб ЗСУ
Генеральний штаб ЗСУ повідомив про те, що українські захисники в запорізькому Гуляйполі рознесли 503 мотострілковий полк окупантів. Бойовики цього полку приїхали з Інгушетії.
Розбити полк окупантів поніс величезні втрати. ЗСУ розбили бойовиків Росії з Інгушетії -регіону, який межує з Північною Осетією, Ічкерією та Грузією.
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