Захисники у Гуляйполі розбили мотострілковий полк окупантів з Інгушетії – відео трофеїв

26 березня 2022 , 08:39
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Джерело:

Генеральний штаб ЗСУ

Генеральний штаб ЗСУ повідомив про те, що українські захисники в запорізькому Гуляйполі рознесли 503 мотострілковий полк окупантів. Бойовики цього полку приїхали з Інгушетії.

Розбити полк окупантів поніс величезні втрати. ЗСУ розбили бойовиків Росії з Інгушетії -регіону, який межує з Північною Осетією, Ічкерією та Грузією.

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Українським захисникам вдалося захопити трофеї – російсські танк та БТР тепер служитимуть на благо України. 

"Віджата" російська техніка: дивіться відео 

 

Автор: Ярослава Прадід