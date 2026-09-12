У ГУР назвали 4 кроки, які допоможуть захистити Україну від російської балістики

Росія у вересні планує виробити щонайменше 100 балістичних ракет, зокрема "Іскандери" та ракети С-400. У ГУР назвали чотири ключові кроки, які допоможуть Україні протидіяти цій загрозі.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький у межах конференції YES Annual Meeting 2026, організованої Фондом Віктора Пінчука.

Як Україна може протидіяти Росії?

Росія продовжує нарощувати виробництво балістичних ракет, які використовує для ударів по Україні. За оцінками української розвідки, лише у вересні російська оборонна промисловість може виготовити щонайменше 100 таких ракет.

Кілька цифр для вас: у цьому вересні, згідно з планами Російської Федерації, оборонна промисловість Росії має виробити щонайменше 100 балістичних ракет, зокрема системи "Іскандер" і ракети С-400, які використовуються як балістичні,

– розповів представник ГУР.

За словами Скібіцького, Україна розуміє масштаб загрози та спільно з міжнародними партнерами працює над тим, щоб не дати Росії отримати перевагу. Він назвав чотири основні напрямки, які мають допомогти протидіяти російській балістиці.

Першим кроком Скібіцький назвав посилення України засобами протиракетної оборони. Йдеться, зокрема, про отримання додаткових перехоплювачів PAC-3 для комплексів Patriot. Україна також розуміє, скільки систем Patriot потенційно можуть надати партнери, щоб посилити захист від балістичних ракет.

Другим напрямком є порушення російського виробництва балістичних ракет. Для цього, за словами представника ГУР, необхідні удари вглиб території Росії по підприємствах, які залучені до виготовлення озброєння. Українська розвідка знає підприємства, заводи та компанії, які беруть участь у виробництві російської балістики.

Третім кроком у ГУР називають ураження російських пускових установок та районів запуску ракет поблизу українського кордону. За словами Скібіцького, основною ціллю Росії нині є Київ та Київська область. Щодня від 17 до 19 російських пускових установок перебувають у Курській, Воронезькій та інших областях, які межують з Україною.

Четвертим напрямком є подальше посилення санкцій проти Росії. Особливу увагу потрібно приділити обмеженню доступу російської промисловості до сучасних навігаційних систем та електронних компонентів західного виробництва.

Такі санкції вже дають результат, однак постачання критично важливих компонентів до Росії необхідно перекривати ще жорсткіше.

Нагадаємо, Росія посилила повітряні атаки по Україні, а головною ціллю наразі є Київ і Київська область. За словами Скібіцького, під час ударів по столиці ворог може одночасно застосовувати до 17 – 19 пускових установок балістичних ракет, розміщених у прикордонних з Україною регіонах Росії.

У ГУР вважають одним із ключових способів протидії цій загрозі знищення російських пускових установок і районів запуску. Водночас Україна працює над зривом виробництва російських балістичних ракет, а також закликає партнерів посилити санкції проти постачання електронних і навігаційних компонентів для російського озброєння.

Окремо Скібіцький наголосив на потребі України в ракетах-перехоплювачах, зокрема для систем Patriot, які є одним із головних засобів захисту від російської балістики.