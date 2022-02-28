Захмарні ціни на хліб: українців просять казати про корисливість підприємців

З початком вторгнення Росії деякі підприємці можуть спеціально підвищувати ціни на продукти, які всі часто купують. Українців просять повідомляти про подібну корисливість.

Про це закликали у Держпродспоживслужбі. Вони нагадали, що підприємці зараз не мають права, згідно із законом, підвищувати ціни.

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Ціни можуть бути завищені, але є умова

Вартість популярних продуктів харчування має залишатись такою, якою й була до повномасштабної війни з Росією. Мовиться про період до 23 лютого 2022 року.

Проте підприємства все ж можуть підвищувати ціни, але лише на дозволеному законному рівні. Якщо ж вартість більша, то українців просять негайно казати про подібні випадки.

У часи, коли вся країна згуртувалася для протидії військовій агресії, підвищення цін на хліб та інші продукти є неприпустимим,

– наголосили у Держпродспоживслужбі.

Про неправомірне підвищення цін можна повідомити саму Держпродспоживслужбу або ж її територіальні органи. Потрібно точно вказати назву та адресу магазину чи супермаркету. Це можна зробити через:

телефони 050 230 04 28 та 380 (96) 000 98 23;

електронну пошту info@dpss.gov.ua;

чат-бот, який працює в телеграмі.

Нагадаємо, що серед соціально значущих продуктів є: хліб, цукор, макарони, борошно, олія, масло, гречка, яйця та інші товари, які українці часто купують у крамницях.

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