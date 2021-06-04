На заході Франції чоловік з викруткою напав на перехожих: є поранені

У місті Нант, що на заході Франції, 4 червня озброєний викруткою чоловік напав на перехожих. У результаті цього постраждали 4 людей.
Що трапилося на заході Франції
Інцидент відбувся у самому центрі міста. Нападник спочатку вдарив викруткою у груди чоловіка.
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Далі зловмисник почав нападати на інших перехожих, цілячись їм в горло.
Зупинити злочинця зміг охоронець одного з магазинів за допомогою балончика зі сльозогінним газом. Разом з перехожими він утримував нападника на землі до прибуття поліції.
Я попросив його покласти зброю. Він відмовився. Нападник був без маски. Він не здавався п'яним. Він побачив, що біля мене проходять чоловік з жінкою і кинувся на них. На щастя, вони встигли втекти,
– розповів охоронець.
Нападник розповів правоохоронцям, що йому 27 років. Більше інформації про нього не розголошують.
У якому стані постраждалі
Рятувальники, які прибули на місце події, надали допомогу пораненим. Одного з постраждалих відвезли у лікарню.Зверніть увагу! Нещодавно у Франції чоловік обстріляв поліцейських з мисливської зброї великого калібру і втік. Для того, щоб затримати стрілка, правоохоронці розпочали спецоперацію. До неї залучили 300 силовиків та 4 гелікоптери