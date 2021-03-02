Захопився мистецтвом США: син бен Ладена став художником

Син колишнього лідера терористичної організації "Аль-Каїда" Осами бен Ладена захопився живописом. На створення картин Омара бен Ладена надихає природа американського Заходу.

Зазвичай він малює пейзажі, часто це – пустельні сцени при місячному світлі. Син засновника терористичної організації захоплюється старими вестернами та ковбоями.

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"Деякі члени сім'ї моєї мами дуже артистичні. Мама любить малювати, дядько був дуже хорошим художником. Тож потреба малювати – у мене в крові", – розповів Омар бен Ладен.

За останні 12 місяців він намалював понад 10 оригінальних робіт, на одній з картин він відтворив гори Тора-Бора, де ховався Осама бен Ладен після подій 11 вересня 2001 року.



Омар відтворив на одній з картин гори Тора-Бора / Фото Vice

Осама бен Ладен переконував синів стати терористами

За словами чоловіка, творчість допомагає йому боротися з дитячою травмою, спричиненою жорстоким поводженням батька. Омар бен Ладен розповів, Осама був дуже суворим зі своїми дітьми і бив їх.

Також Омар повідомив, що батько намагався переконати його з братами стати терористами-смертниками. Чоловік заявив, що різко засудив терористичний акт 11 вересня і намагався дистанціюватися від дій свого батька.

Осама бен Ладен заснував "Аль-Каїду" в 1988 році. Відповідна організація взяла на себе відповідальність за теракти 11 вересня 2001 року у США, в результаті яких загинуло 2 977 людей.