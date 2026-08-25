Росія заявила про "захоплення" Новокостянтинівки: що кажуть на це у ЗСУ

Російське Міноборони заявило про нібито окупацію Новокостянтинівки (Перше Травня) у Сумській області. Водночас у ЗСУ спростували цю інформацію та наголосили, що населений пункт перебуває під контролем Сил оборони України.

Про це повідомили в угрупованні військ "Курськ".

Що відбувається біля Новокостянтинівки?

Там наголосили, що заява російського Міноборони про нібито захоплення Новокостянтинівки "не відповідає дійсності". Українські військові офіційно підтвердили, що станом на 25 серпня населений пункт перебуває під контролем Сил оборони України.

Водночас на цьому напрямку продовжуються бойові зіткнення з російськими загарбниками.

Російське командування вже давно і регулярно приписує собі результати, яких немає на землі,

– зауважили військові.

За їхніми словами, метою таких заяв є внутрішня пропаганда та звітність перед керівництвом. Українські захисники закликали громадян орієнтуватися лише на офіційні повідомлення Генерального штабу ЗСУ та не довіряти ворожій пропаганді.

Ситуація на напрямку контрольована, підрозділи виконують бойові завдання. Актуальна інформація надаватиметься окремо у разі зміни обстановки,

– наголосили в угрупованні військ "Курськ".

Нагадаємо, раніше росіяни заявили про нібито захоплення Малої Токмачки на Запоріжжі, однак у ЗСУ спростували цю інформацію. Як повідомив боєць 118-ї окремої механізованої бригади Іван "Хрест" Демченко, населений пункт залишається під контролем українських захисників.

Російські військові намагалися штурмувати Малу Токмачку, проте їхні спроби виявилися невдалими. Українські воїни продовжують утримувати свої позиції та відбивати атаки противника.

Водночас боєць зазначив, що зона відповідальності його бригади залишається під контролем Сил оборони. Українські військові продовжують виконувати бойові завдання на цьому напрямку.