Захоплення моряків з судна "Сапфір" біля Зміїного: завершено розслідування щодо росіян
- Україна завершила розслідування щодо затримання екіпажу судна "Сапфір" біля Зміїного росіянами у лютому 2022 року, матеріали скеровано до суду.
- Російським військовим, причетним до цього злочину, загрожує до 12 років ув'язнення за жорстоке поводження з цивільними та порушення законів війни.
Росіяни скоюють злочини не тільки щодо військових, але й щодо цивільних. Наприклад, проти моряків судна "Сапфір", яких затримали біля Зміїного в лютому 2022 року.
Хоча це було досить давно, Україна завершила розслідувати ці події. Матеріали скеровано до суду. Деталі розповіли в Нацполіції.
Що буде з росіянами, які захопили екіпаж судна "Сапфір"?
Їм загрожує до 12 років позбавлення волі за те, що незаконно затримали та жорстоко поводилися з цивільним екіпажем гуманітарного судна поблизу острова Зміїний.
"Сапфір" виконував пошуково-рятувальну місію, на його борту була 21 цивільна особа, зокрема лікар і священнослужителі.
Моряки прямували до обстріляного російськими військами острова Зміїний, аби евакуювати поранених і загиблих українських захисників.
Попри відсутність зброї та військових на борту, екіпаж силоміць затримали. Людей утримували в нелюдських умовах: без достатньої їжі та води, під постійною загрозою фізичної розправи. Віцеадмірал особисто прибув на тимчасово окупований острів Зміїний та наказав допитати капітана "Сапфіра", намагаючись з'ясувати можливі зв'язки екіпажу з СБУ чи ЗСУ. Попри підтверджений цивільний статус людей, він контролював їх незаконне утримання та наказав перемістити полонених до тимчасово окупованого Криму,
– повідомили в поліції.
Корабель "Сапфір" / Фото поліція
До злочину причетні:
- на той час 53-річний начальник штабу, перший заступник командувача Чорноморського флоту Росії у званні віцеадмірала;
- 61-річний командир рятувально-буксирувального судна;
- 48-річний командир розвідувального корабля військово-морського флоту.
Росіяни, причетні до злочину / Фото поліція
На щастя, Україні вдалося звільнити екіпаж. Це сталося у березні 2022 року під час обміну полоненими.
Правоохоронці зібрали матеріали на росіян і скерували їх до суду. Звинувачення в жорстокому поводженні з цивільним населенням і порушенні законів та звичаїв війни, вчинені за попередньою змовою групою осіб, висунули російським військовим заочно. Окупантам загрожує до 12 років тюрми.
Священник із "Сапфіра" розповів про тортури
Отець Василь Вирозуб поділився спогадами про саму рятувальну місію на Зміїний. За його словами, рятувальники не знали, що прикордонники Зміїного потрапили в полон. А із захопленого острова їм погрожували обстрілом.
Росіяни були впевнені, що захопили розвідників, тож 5 годин обшукували корабель. Українці потрапили в полон на 70 днів. Із Криму їх відправили в Шебекіно, де всіляко катували.