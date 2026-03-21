Захоплення моряків з судна "Сапфір" біля Зміїного: завершено розслідування щодо росіян

Росіяни скоюють злочини не тільки щодо військових, але й щодо цивільних. Наприклад, проти моряків судна "Сапфір", яких затримали біля Зміїного в лютому 2022 року.

Хоча це було досить давно, Україна завершила розслідувати ці події. Матеріали скеровано до суду. Деталі розповіли в Нацполіції.

До теми Наказав захопити рятувальне судно: командувачу Чорноморського флоту Росії оголосили підозру

Що буде з росіянами, які захопили екіпаж судна "Сапфір"?

Їм загрожує до 12 років позбавлення волі за те, що незаконно затримали та жорстоко поводилися з цивільним екіпажем гуманітарного судна поблизу острова Зміїний.

"Сапфір" виконував пошуково-рятувальну місію, на його борту була 21 цивільна особа, зокрема лікар і священнослужителі.

Моряки прямували до обстріляного російськими військами острова Зміїний, аби евакуювати поранених і загиблих українських захисників.

Попри відсутність зброї та військових на борту, екіпаж силоміць затримали. Людей утримували в нелюдських умовах: без достатньої їжі та води, під постійною загрозою фізичної розправи. Віцеадмірал особисто прибув на тимчасово окупований острів Зміїний та наказав допитати капітана "Сапфіра", намагаючись з'ясувати можливі зв'язки екіпажу з СБУ чи ЗСУ. Попри підтверджений цивільний статус людей, він контролював їх незаконне утримання та наказав перемістити полонених до тимчасово окупованого Криму,

– повідомили в поліції.



Корабель "Сапфір" / Фото поліція

До злочину причетні:

на той час 53-річний начальник штабу, перший заступник командувача Чорноморського флоту Росії у званні віцеадмірала;

61-річний командир рятувально-буксирувального судна;

48-річний командир розвідувального корабля військово-морського флоту.

Росіяни, причетні до злочину / Фото поліція

На щастя, Україні вдалося звільнити екіпаж. Це сталося у березні 2022 року під час обміну полоненими.

Правоохоронці зібрали матеріали на росіян і скерували їх до суду. Звинувачення в жорстокому поводженні з цивільним населенням і порушенні законів та звичаїв війни, вчинені за попередньою змовою групою осіб, висунули російським військовим заочно. Окупантам загрожує до 12 років тюрми.

Священник із "Сапфіра" розповів про тортури