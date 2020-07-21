Захоплення заручників у Луцьку: Аваков прокоментував зв’язок з вибухом у Києві
У Києві біля станції метро "Мінська" стався вибух. У Луцьку терорист захопив заручників в автобусі. Він має зі собою вибухівку та зброю. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що зв'язку між цими ситуаціями немає.
Вибух у Києві немає жодного стосунку до луцького терориста, заявив очільник МВС Арсен Аваков, повідомляє 24 канал.
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У нас кожен день знаходять десь вибухівку, якусь зброю,
– зазначив міністр.
Нагадаємо, раніше біля станції метро "Мінська" прогримів вибух. На щастя, ніхто не постраждав.
Що відомо про вибух поблизу "Мінської"
- 21 липня до поліції надійшов дзвінок про підозрілий предмет поблизу станції метро "Мінська", на Оболонському проспекті.
- На місці правоохоронці і вибухотехніки знайшли саморобну вибухівку. Її вдалось знешкодити.
- Рештки вибухівки скерували на експертизу, а прилеглу територію продовжили перевіряти.
- Як повідомила журналістка 24 каналу, протягом деякого часу правоохоронці огородили територію. Був обмежений рух транспорту, також не дозволяли людям перетинати обмежувальну лінію.
- Наразі рух транспорту відновили.
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Захоплення автобуса у Луцьку: коротко
- Терорист 21 липня вранці сам зателефонував до поліції та повідомив, що взяв у заручники пасажирів рейсового автобуса.
- Він сів до автобуса як звичайний пасажир, у руках мав великий наплічник і сумку.
- Чоловік спрямував автобус у центр Луцька на Театральний майдан, де він стоїть вже понад шість годин.
- Терорист пригрозив підірвати себе і усіх пасажирів. Він зазначив, що у нього є гранати й інша зброя.
- За попередньою інформацією, в автобусі приблизно 20 людей.
- У людей терорист відібрав телефони. Деяким родичам своїх заручників він власноруч телефонував і попереджав про серйозність своїх намірів.
- Чоловік називає себе Максимом Плохим, але його справжнє його ім'я Кривош Максим Степанович.
- У соцмережах він висунув свої вимоги: усі чиновники України, релігійні і політичні діячі мають оприлюднити текст і відеозвернення зі змістом "Я – терорист в законі".