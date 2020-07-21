У Києві біля станції метро "Мінська" стався вибух. У Луцьку терорист захопив заручників в автобусі. Він має зі собою вибухівку та зброю. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що зв'язку між цими ситуаціями немає.

Вибух у Києві немає жодного стосунку до луцького терориста, заявив очільник МВС Арсен Аваков, повідомляє 24 канал. Читайте також Захоплення заручників у Луцьку: що відомо наразі – останні новини У нас кожен день знаходять десь вибухівку, якусь зброю,

– зазначив міністр. Нагадаємо, раніше біля станції метро "Мінська" прогримів вибух. На щастя, ніхто не постраждав. Що відомо про вибух поблизу "Мінської" 21 липня до поліції надійшов дзвінок про підозрілий предмет поблизу станції метро "Мінська" , на Оболонському проспекті.

, на Оболонському проспекті. На місці правоохоронці і вибухотехніки знайшли саморобну вибухівку. Її вдалось знешкодити.

Рештки вибухівки скерували на експертизу, а прилеглу територію продовжили перевіряти.

а прилеглу територію продовжили перевіряти. Як повідомила журналістка 24 каналу, протягом деякого часу правоохоронці огородили територію. Був обмежений рух транспорту, також не дозволяли людям перетинати обмежувальну лінію.

Наразі рух транспорту відновили. Дізнайтеся більше Вибух біля станції метро "Мінська": пристрій знешкодили вибухотехніки Захоплення автобуса у Луцьку: коротко Терорист 21 липня вранці сам зателефонував до поліції та повідомив, що взяв у заручники пасажирів рейсового автобуса.

вранці сам зателефонував до поліції та повідомив, що рейсового автобуса. Він сів до автобуса як звичайний пасажир, у руках мав великий наплічник і сумку.

Чоловік спрямував автобус у центр Луцька на Театральний майдан , де він стоїть вже понад шість годин.

, де він Терорист пригрозив підірвати себе і усіх пасажирів . Він зазначив, що у нього є гранати й інша зброя.

. Він зазначив, що у нього є гранати й інша зброя. За попередньою інформацією, в автобусі приблизно 20 людей.

У людей терорист відібрав телефони. Деяким родичам своїх заручників він власноруч телефонував і попереджав про серйозність своїх намірів.

Деяким родичам своїх заручників він власноруч телефонував і попереджав про серйозність своїх намірів. Чоловік називає себе Максимом Плохим, але його справжнє його ім'я Кривош Максим Степанович.

Степанович. У соцмережах він висунув свої вимоги: усі чиновники України, релігійні і політичні діячі мають оприлюднити текст і відеозвернення зі змістом "Я – терорист в законі".