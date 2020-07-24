Захоплення заручників у Луцьку: СБУ посилила заходи безпеки у Києві
Служба безпеки України посилює заходи безпеки у столиці, після захоплення автобуса із заручниками у Луцьку. У відомстві вводять посилений графік чергувань та прискіпливіший контроль у місцях масового скупчення людей.
Як повідомляють у пресслужбі СБУ, відомство постійно координує свої дії з поліцією і місцевою владою.
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Саме в Києві розташовано багато стратегічних об’єктів. Тож посилений контроль над безпековою ситуацією в столиці є звичним явищем для силових органів. Відбувається конструктивна співпраця,
– зазначив начальник київського міського та обласного управління СБУ Олег Головаш.
Після подій у Луцьку Координаційна група Антитерористичного центру при Головному управлінні СБУ в Києві та області рекомендувала керівництву АТЦ встановити підвищений "жовтий" рівень терористичних загроз у регіоні.
Крім того, СБУ вирішило запровадити посилений графік чергувань особового складу правоохоронних органів столичного регіону.
Основні зусилля зосереджено на запобіганні терористичній діяльності в місцях масового перебування людей, а також на посиленні безпеки об’єктів можливих терористичних посягань.
У яких областях раніше посилили заходи безпеки
- Вінницька,
- Житомирська,
- Закарпатська,
- Івано-Франківська,
- Львівська,
- Рівненська,
- Тернопільська,
- Хмельницька,
- Чернівецька.
У центральних частинах міст патрулюють наряди поліцейських і бійців Національної гвардії. На в'їзді й виїзді з обласних центрів встановили мобільні пости.
Силовики здійснюють превентивну перевірку документів, проводять поверхневий огляд, а також перевірки з метою виявлення вибухових пристроїв.