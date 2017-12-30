Захоплення "Укрпошти" у Харкові: озброєний чоловік у відділення "Укрпошти" утримує 11 осіб
16:24, сьогодні 1013 Читать новость на русском
У Харкові озброєний чоловік у відділення "Укрпошти", що біля станції метро "Київська", утримує 11 осіб, серед них – двоє дітей.
Про це повідомив начальник ГУ Національної поліції в Харківській області Олег Бех.
"Там 9 дорослих і двоє дітей. Вимог ми поки не розуміємо. Він нічого не висував. Поки намагаємося вийти з ним на контакт", – сказав Бех.
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Як відомо, у Харкові біля торгового центру "Рост" невідомий захопив відділення "Укрпошти". На місці події перебуває близько 20 поліцейських авто, які оточили територію біля будівлі.
Джерело: 24 Канал
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