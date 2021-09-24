У помаранчевій зоні діють обмеження жовтого рівня, проте є й відмінності. Зокрема, місцева влада може вводити додаткові обмеження на свій розсуд.

Раніше повідомили Київ у жовтій зоні: які заборони почали діяти в столиці



Документ про переведення області в помаранчеву зону / Фото Облради Дніпропетровщини

Надто багато людей в лікарнях

Рішення про введення жорсткіших карантинних обмежень ухвалили в обласній раді. Це зробили на засіданні комісії надзвичайних ситуацій, яка відбулася 23 вересня.

Згодом необхідність такого кроку пояснив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук. За його словами 22 вересня в області зафіксували 456 нових хворих. Найбільша кількість нових захворілих щодня виявляють у Дніпрі, Кривому Розі та Кам'янському.

Також важливим фактором є те, що дуже зростає динаміка рівня госпіталізацій. Наразі до лікарень потрапляють 63,5% хворих, це значно перевищує необхідний показник – 50%.

Вкотре нагадую про важливість дотримання всіх карантинних правил. Носіть маски, не забувайте про антисептики та дотримуйтеся необхідної дистанції в громадських місцях,

– сказав Лукашук.



Правила адаптивного карантину / Дані МОЗ / Інфографіка 24 каналу