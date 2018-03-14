Захворювання на грип в Україні: у МОЗ розповіли деталі поширення хвороби
За даними Міністерства охорони здоров’я, за 5-11 березня захворюваність на грип та ГРВІ пішла на спад. Окрім того, медики не зафіксували смертельних випадків від хвороби за цей період.
Як повідомили в МОЗ, епідемічний поріг в загальному в Україні не перевищено. При цьому спостерігається регіональне географічне поширення: епідемічний поріг перевищено у Житомирській, Волинській та Закарпатській областях.
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Загалом же з в Україні з початку епідемічного сезону на грип та ГРВІ захворіло 213587 людей, із них 62,7% – діти. При цьому за цей час вакциновано 182542 людини.
Джерело: 24 Канал
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