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ПАРАЛІМПІАДА-2018 СТІВЕН ХОКІНГ ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ВОЛОДИМИР РУБАН

Захворювання на грип в Україні: у МОЗ розповіли деталі поширення хвороби

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Грип в Україні
Грип в Україні

За даними Міністерства охорони здоров’я, за 5-11 березня захворюваність на грип та ГРВІ пішла на спад. Окрім того, медики не зафіксували смертельних випадків від хвороби за цей період.

Як повідомили в МОЗ, епідемічний поріг в загальному в Україні не перевищено. При цьому спостерігається регіональне географічне поширення: епідемічний поріг перевищено у Житомирській, Волинській та Закарпатській областях.

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Загалом же з в Україні з початку епідемічного сезону на грип та ГРВІ захворіло 213587 людей, із них 62,7% – діти. При цьому за цей час вакциновано 182542 людини.

Теги: Здорове життя Міністерство охорони здоров’я Грип в Україні
Джерело: 24 Канал
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