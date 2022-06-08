Закарпатські компанії відмовилися постачати пальне до інших регіонів

Паливні компанії Закарпатської області отримують надрентабельні пропозиції з інших регіонів. Проте вони відмовляються, оскільки не забезпечили потребу своєї області.

Про це повідомив 8 червня голова Закарпатської обласної військовій адміністрації Віктор Микита.

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"Ми створили механізми та умови, завдяки яким імпорт нафтопродуктів з країн ЄС здійснюється максимально швидко, без штучних перешкод, бюрократії тощо", – написав глава ОВА.

Гарантуватиме паливну безпеку Закарпаття

За словами Микити, усі постачальники області діють на єдиний паливний ринок регіону. Вони перебувають в однакових умовах та займають на сьогодні 40%. Керівник ОВА зазначив, що це у понад 10 разів перевищує частку до початку повномасштабної війни.

Микита назвав це головним показником персональної відповідальності кожного нашого підприємця, яка гарантуватиме безпеку в паливно-енергетичному секторі Закарпаття.

Про це та інше в плановому порядку комунікуємо разом з представниками паливного бізнесу регіону. Щиро дякую колегам за співпрацю і довіру. Стоїмо разом, плече до плеча!,

– написав Микита.

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Паливо йде транзитом через Закарпаття

Очільник ОВА наголосив, що наразі через Закарпаття проходить приблизно 30 тисяч тонн палива. Для них також слід забезпечити умови.

"Закарпатські компанії завозять для своїх мереж АЗС лише 9 тисяч тонн, які не входять до обсягу транзиту. Це питання місцевого бізнесу. Мова про відсутність спекуляцій і підвищення цін, і це позитивний аспект", – пояснив Микита.

Анонс від "Нафтогазу"

Очільник "Нафтогазу" Юрій Вітренко розповів, що у відомстві хочуть створити державну мережу АЗС. За його словами, вона може бути ефективним гравцем на ринку пального.

Вітренко сказав, що майбутня мережа має викликати у людей довіру, тому повинна зайняти від 15 до 30% загального ринку. Потреба створення такого проєкту виникла, як зазначив очільник "Нафтогазу", через недосконалу конкуренцію.

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