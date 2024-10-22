Трудова експлуатація і побиття: у дитбудинку на Закарпатті виявили кричущі порушення

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що в одному з дитячих будинків-інтернатів на Закарпатті зафіксували порушення прав вихованців.

Про це Лубінець повідомив у своєму телеграм-каналі у вівторок, 22 жовтня, після моніторингового візиту до закладу.

Дивіться також Задихалась і почала синіти: у Рівному лікарі врятували 2-місячну дівчинку від кашлюку

Порушення прав вихованці у дитячому будинку-інтернаті на Закарпатті

Лубінець повідомив, що нещодавно моніторингова група Офісу Омбудсмана на чолі із його Представником у Закарпатській області Андрієм Крючковим відвідала цю установу.

Під час візиту виявили, що вихованців закладу використовували як безкоштовну "робочу силу" для збору яблук в приватному саду одного з підприємств. Під час огляду документів знайдено договір між директорами будинку-інтернату та підприємства щодо взаємодопомоги в зборі яблук.

Дмитро Лубінець додав, що директор закладу вчинив побиття вихованця, свідками чого були його заступник та інша вихованка інтернату, які вживали заходи щодо припинення фізичної сили.

Крім цього, у вихованців вимагали кошти для купівлі меблів у будинок-інтернат. За словами Лубінця, це підтверджено документами, показами вихованців та адміністрацією інтернату.

Також встановлено, що всі банківські картки з пін-кодами до них, відкриті особові рахунки в банку та документи вихованців перебували в сейфі заступника директора.

"Для того, щоб використати власні кошти з карток вихованці повинні були просити їх із вигаданою "заявою"! Дванадцять таких "заяв", написаних одним почерком, виявили й для прохання використати кошти у сумі 5 100 гривень. Директор згодом пояснив, що за них придбали шафи на суму понад 50 тисяч гривень. Проте ці меблі у закладі не обліковуються…", – розповів деталі Лубінець.

Представник омбудсмана у Закарпатській області повідомив правоохоронцям про виявлення ознак кримінальних правопорушень. Наразі працівники Нацполіції оглянули місце події, опитали директора та вилучили документи, зазначається в повідомленні.

Наголошу, що такі порушення прав вихованців – це неприпустимо! Ситуація потребує належного реагування і покарання винних,

– заявив Лубінець.